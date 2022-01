Sabato 15 Gennaio 2022, 05:01

LA POLITICA

Il Pd prende tempo. Per evitare uno scontro sul fronte delle segretaria cittadina. C'è il rinvio dei congressi dei circoli previsti per oggi e domani: Monteluce, Ponte San Giovanni, San Sisto e Settevalli. Più che un rinvio, spiegano tecnici Democrat, la possibilità di utilizzare l'ultimo fine settimana utile(il prossimo) prima che vengano presentate le candidature e si apra il congresso dell'Unione Comunale.

Lo stop è arrivato dopo un vertice a cui hanno partecipato, tra gli altri, il segretario regionale Tommaso Bori, la segretaria provinciale Camilla Laureti(andrà al parlamento europeo) e il segretario cittadino Paolo Polinori. Un incontro, dai rumor di radio partito, da cui sarebbe stato confermato come non abbia tanti consensi la candidatura boriana di Sarah Bistocchi alla guida dei Democrat in città.

L'allungamento dei tempi dei congressi dei quattro circoli diventerebbe utile per cercare di far lavorare ancora gli sherpa che cercano di portare a una soluzione unitaria per la segreteria di partito. Corsa per cui resta in campo il nome di Marco Hromis (segretario del circolo di San Sisto) come la conferma di Paolo Polinori. Una scelta chiave che non guarda solo agli equilibri dentro al Pd, ma che pesa anche per la sfida sul dopo Romizi da parte del centrosinistra.

