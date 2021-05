27 Maggio 2021

LA POLEMICA

TODI «Questo è il favoloso mondo del sindaco Ruggiano», esordisce così Umberto Magni del Pd commentando ironicamente l'uscita del sindaco che, sabato scorso, ha annunciato durante la consueta sua diretta social: «Lunedì 24 maggio inizieranno le riaperture di tutti i reparti dell'ospedale di Pantalla e il Pronto soccorso è già riaperto». «Ci chiediamo commenta sempre Magni - se sia normale che un sindaco possa approcciare questioni delicate che toccano la sicurezza e la salute di una comunità di sessantamila persone con questa leggerezza, saremo all'antica o criticoni da social, ma riteniamo grave dare informazioni errate ai cittadini su questioni così delicate visto che il Pronto soccorso è chiuso e non si sa ancora ufficialmente né quando, né come riaprirà. I cittadini hanno dovuto assistere alla scena surreale di un sindaco che ha detto cose non corrispondenti al vero sull'ospedale di Pantalla».

Sembrerebbe, infatti, che qualcuno, confortato dall'annuncio, sia andato al Pronto soccorso rimanendo però deluso. «La realtà purtroppo è diversa dalla facile propaganda commenta ancora Magni - ed è questa, i tuderti, senza che giunta e maggioranza proferissero una parola in merito, sono da mesi senza pronto soccorso, senza dimenticare che quello di Pantalla è l'unico presidio ospedaliero in Umbria che ne è privo».

Luigi Foglietti

