Martedì 21 Dicembre 2021, 05:01

Il cappelletto più buono dell'Umbria è quello di una perugina. Ad aggiudicarsi la prima edizione del Cappelletto d'oro ieri nella splendida cornice di Villa Buitoni a Perugia, è stata Silvana Moretti. Sul podio, insieme a lei, al secondo posto Vera Barbanera da Corciano e al terzo posto si è classificato Enrico Carlani. Il cappelletto, principe incontrastato delle festività, in tema con le festività, è da sempre presente nelle tavole degli umbri, imbandite per festeggiare il Natale. Tredici i partecipanti dal nord al sud dell'Umbria: da Perugia, Terni, Corciano, Gualdo Tadino, Magione e dalla zona del lago Trasimeno. Ognuno con il proprio ingredienti speciale. «Il cappelletto è un ricordo di mamma Assunta ha detto la vincitrice e quelli in gara sono il risultato di questa importantissima tradizione».

LA GIURIA

Organizzato dalla testata giornalistica Real Umbria e patrocinato dalla Regione e da Slow Food Perugia, il contest ha debuttato nella storica Villa Buitoni, oggetto di una recente operazione di rilancio come set di eventi. Il cuoco più giovane è della classe 2002, il meno giovane del 1942. Gli chef amatoriali hanno sottoposto i loro piatti tipici alla valutazione di una giuria composta da cuochi, giornalisti presieduta da Silvia Buitoni, tra cui Leonardo Malà, lo chef Roberto Bigarini, il pasticcere Michele Piselli, Cinzia Borgonovo.

IL CONTEST

In questa serata, dedicata alla sfida, un tripudio di antichi profumi e di sapori del passato ha invaso le sale di Villa Buitoni, rinnovando e valorizzando il perfetto connubio tra tradizione culinaria e territorio. «Mi è piaciuta subito l'idea di una gara - ha detto Antonello Orlandi, imprenditore che gestisce Villa Buitoni - che mettesse al centro la tradizione, quella di una ricetta fatta in famiglia. E vedo che la cosa è stata molto apprezzata». I giurati si sono espressi, dopo un'attenta degustazione, su diversi parametri. E' stato attribuito un voto al sapore e alla consistenza dell'impasto, al ripieno, alla forma dei cappelletti, alla limpidezza, al sapore del brodo ed al gusto complessivo del piatto. Un particolare voto è stato assegnato da Silvia Buitoni all'effetto madeleine, ovvero la capacità di un piatto di evocare ricordi e storie del passato. «Nelle ricette dei cappelletti che hanno partecipato al contest ha detto la presidente della giuria - , c'è la qualità, c'è tanto amore per la cucina tradizionale».

I PARTECIPANTI

«La cultura enogastronomica dell'Umbria - ha detto Antonio Donato, organizzatore dell'evento - risiede e si fortifica nella tradizione popolare, i numerosi riscontri positivi che stiamo ricevendo sono il segnale forte di una comunità che ha molto da raccontare. Questo è solo l'inizio: per l'edizione 2022 abbiamo in mente due semifinali, a Perugia e a Terni, e una grande serata dove premiare il Cappelletto d'oro. Il nostro obiettivo è quello di coinvolgere nella gara il numero più possibile di cuochi amatoriali, abbracciando tutto il territorio regionale». Oltre ai tre vincitori, hanno preso parte alla gara in veste di concorrenti: Alessio Passari, Amalia Minciotti, Manuela Cozzali, Cristina Rondelli, Rosella Dottori, Giulio Vergati, Albertina Cardinali, Rita Bifarini, Simona Manuali, Camilla Macellari.

Cristiana Mapelli