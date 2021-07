Mercoledì 7 Luglio 2021, 05:01

GLI EUROPEI

Bar, ristoranti ma anche nelle strade dei vicoli del quartiere. Come a dire che va bene la partita, l'importante è condividere. In occasione della partita della Nazionale italiana impegnata nella semifinale del campionato europeo contro la Spagna, i perugini si sono nuovamente dati appuntamento nel locale del cuore.

Anche ieri, come già accaduto per le precedenti partite, sono stati i locali pubblici a raccogliere la voglia di condivisione che contraddistingue questo momento di ripartenza non solo sportiva, ma anche sociale. C'è Luca che guardala partita mentre mangia un hamburger con patatine insieme agli amici che si è dato appuntamento in uno dei locali lungo le scalette di Sant'Ercolano. «Ho visto tutte le altre partite qui racconta mentre il clima inizia a farsi caldo e cresce la suspance -. Quindi squadra che vince non si cambia, non si dice così?»

Lungo corso Vannucci, tra i ristoranti si sono organizzati quasi tutti per la visione della competizione sportiva. Anche nei Borghi cittadini i residenti e i commercianti non sono stati da meno.

Come al Giardino di Corso Garibaldi, ma anche in periferia come in piazza Birago. Tutti distanziati e in sicurezza, ma senza rinunciare al calcio. In corso Cavour, un gruppo di residenti si è dato appuntamento sotto casa, nel dedalo di vie che caratterizzano il Borgo Bello, e dopo aver mangiato una pizza in compagnia, ha allestito un angolo televisore per condividere la partita insieme. E la tensione azzurra è andata avanti fino a notte.

Cri. Map.