segue dalla primaAlleati che, racconta radio palazzo, in più di un esponente, non hanno preso bene l'uscita della Pastorelli ritenuta un autogol sul fronte del tempismo.Tutto inizia così ieri in tarda mattinata.«Forza sempre e comunque Stati Uniti d'America. Spesso ciò che sembra reale non lo è. Fb bannerà pure me?». È bufera per una story sui social dell'assessore perugino allo Sport e al commercio, Clara Pastorelli (Fratelli d'Italia), che ha fatto riferimento all'assalto al Campidoglio di Washington e alla decisione di Facebook di bloccare gli account di Donald Trump. Il selfie fatto in ascensore, colbacco, mascherina e maglione a stelle e strisce, sembra imitare lo sciamano Jake nell'assalto a Capitol Hill. Le reazioni delle rete all'uscita dell'assessore della giunta guidata da Andrea Romizi non si sono fatte attendere con l'attacco, in prima battuta, della capogruppo in consiglio comunale del Pd, Sarah Bistocchi: «Spesso cioè che sembra reale non lo è. Anche io vorrei che non lo fosse».I social si dividono, c'è chi spara ad alzo zero tanto che deve intervenire il presidente del consiglio regionale, Marco Squarta, stesso partito della Pastorelli per la difesa. Dopo qualche ora di battaglia social, la Pastorelli chiarisce: «Nella foto non sono vestita da Angeli ma, se mai, sia consentito, e paradossalmente, da zarina. Per dirla tutta il colbacco non è da sciamano e non è di pelliccia...». Insomma, dice, un gioco in cui Trump non c'entra, ma la sfida a colpi di post al veleno e like impazza e il caso finirà in consiglio comunale domani pomeriggio.Entra pesantissimo con un doppio post Giuliano Giubilei; «Quello che ha fatto questo fake le vuole davvero male perché la fa passare per una deficiente totale. O è proprio lei...?» Eppoi: «Prima avevo un dubbio. Dopo la risposta che ha scritto lei stessa su Facebook ne ho la certezza». Lo affronta a brutto muso il coordinamento comunale di Fdi guidato da Riccardo Mencaglia:«Attachi non democratici e sessisti».In serata l'assessore Pastorelli spiega all'Ansa: «Mia mamma, scomparsa qualche anno fa, era americana e quindi ho la doppia cittadinanza. Amo la democrazia degli Usa e sono contro ogni forma di violenza. Anche quella verbale e sessista che si è scatenata nei miei confronti». Trump non c'entra, ma il caso non si spegne con un click.Lu.Ben.