Il caso Pastorelli in consiglio comunale dura meno di un'ora. La mozione d'ordine con cui il Pd, le liste civiche di Giubilei e il M5S volevano aprire il dibattito, non è stata discussa. Semplicemente perché il consiglio ha votato no all'urgenza (IV astenuta). Un tecnicismo che nasconde un passaggio politico importante: Pastorelli(Fdi) blindata e tutto tranquillo.

Tutto relativamente tranquillo. Perché domenica c'è stata una video riunione dei capigruppo di maggioranza dove Progetto Perugia ha fatto capire che non ha gradito il selfie e tutto quello che ha innescato. Fdi ha alzato il muro, i bene informati dicono che ci sia scappata una frase un po' tosta che è suonata così: «Non si tocca nulla sennò ne ce andiamo». Ergo, nessuno provi a dubitare della presenza in giunta dell'assessore col colbacco o viene giù tutto. Frase che tutti hanno preferito cancellare per evitare interferenze nella videochiamata. Ieri sera, però, vertice con il sindaco Andrea Romizi (assente nella videoaula del consiglio come la Pastorelli) per capire come muoversi sulla mozione. E non solo.

In aula il no all'urgenza sulla mozione è arrivata da Michele Nannarone ha parlato per il centrodestra: «Il clamore? Lo avete fatto voi» rilancia alla Tizi (M5s) che ha illustrato il perché dell'urgenza: «Necessario parlare di un caso diventato nazionale». Pd, Civici e M5S accusano: «Gravissimo il no della maggioranza affiatata e d'accordo nel non proferire parola».

