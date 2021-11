Martedì 30 Novembre 2021, 05:02

Hanno nomi e cognomi, anzi sono stati denunciati, i tre balordi che all'alba di sabato mattina hanno preso a bastonate due pasticceri nella zona di Balanzano.

Le indagini dei carabinieri di Ponte San Giovanni, diretti dal luogotenente Mirko Fringuello, che hanno lavorato fin da subito senza sosta sono infatti giunte a identificare i tre uomini considerati i responsabili del pestaggio. Secondo quanto si apprende, si tratterebbe di tre giovani residenti tra Magione e Ponte Pattoli. L'aggressione è scattata sul piazzale della pasticceria dove, intorno alle cinque di sabato mattina, un dipendente stava caricando il furgone con dolci e salati da distribuire nei bar della zona. All'improvviso l'aggressione da parte dei tre giovani che, sempre secondo quanto emerso nelle primissime ore, si sarebbe consumata a colpi di bastone e mazza nei confronti del dipendente della pasticceria. A fare le spese della follia dei tre aggressori anche un collega, intervenuto in sua difesa. Le botte non avrebbero risparmiato anche un terzo dipendente a sua volta giunto a dare manforte ai due colleghi. Gli aggrediti sono finiti in ospedale, mentre i carabinieri coordinati dal magistrato di turno (che ha aperto un fascicolo per lesioni gravi) si sono messi subito al lavoro per rintracciare i tre giovani. Cosa avvenuta tra domenica e ieri, dopo aver sentito le testimonianze e scandagliato le immagini delle telecamere di sicurezza dell'attività commerciale. Da ricostruire con esattezza al momento i motivi dell'aggressione, con i giovani che pare fossero da poco usciti da un locale nella zona.

E.Prio.