Venerdì 21 Gennaio 2022, 05:00

LA SCELTA

PASSIGNANO SUL TRASIMENO Parco pubblico del Pidocchietto, arrivano i giochi adatti ai bambini diversamente abili. Prende vita il Lago della Solidarietà. Non solo 50 miglia, promosso dall'associazione ConSlancio e sostenuto da Avis e Club Velico Passignano che ha finanziato una parte della donazione fatta al Comune. Un progetto che prevedeva un evento che aveva «come scopo dicono i promotori dell'iniziativa una serie di iniziative che ora sono state indirizzate nel voler garantire ai bambini con diverse abilità con l'accesso ai giochi posti nel lungolago. E per far questo abbiamo contattato una società specializzata nella realizzazione di giochi inclusivi per parchi pubblici ma, solo ora, a causa della pandemia siamo riusciti a dar seguito al progetto di inclusione». Ed ecco che a breve «verranno finalmente consegnati i giochi presso il magazzino comunale, giochi che, l'associazione ConSlancio Onlus dona al parco pubblico denominato Pidocchietto di Passignano». Il proposito è creare un'area più attrezzata possibile grazie anche all'aiuto derivante dal contributo del 5 per mille. L'Amministrazione, intanto, si è resa disponibile ad accogliere il progetto che darà una nuova veste all'area verde cittadina dedicata a tutti i bambini.

S.Can.

© RIPRODUZIONE RISERVATA