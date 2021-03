14 Marzo 2021

I CONTROLLI

PASSIGNANO SU TRASIMENO Linea dura contro i bivacchi e gli assembramenti nelle aree verdi lungolago. Il sindaco Sandro Pasquali anticipa per il week end di metà marzo ha messo i paletti sugli spostamenti nel territorio comunale: «Visto l'evolversi della situazione epidemiologica e il protrarsi della situazione di emergenza sanitaria e viste le difficoltà di controllo sistematico di estese aree comunali di transito o sosta di individui - dice in un'ordinanza Pasquali - per questo fine settimana (per ora) abbiamo limitato o interdetto l'accesso ai giardini Mariotti, alle aree verdi adiacenti pubblici esercizi, ai giardini Zagabria dalle 5 alle 22 di ieri e per la giornata di oggi. E poi niente bivacco nei pressi della scalinata adiacente il lungolago Tenchini, tratto ricompreso tra l'hotel e i giardini Mariotti».

Le restrizioni sono state adottate soprattutto nelle giornate del sabato e della domenica in alcune zone del territorio comunale «nelle quali si registrano situazioni di affollamenti legate anche alla presenza di alcuni pubblici esercizi, con una possibile violazione del distanziamento - precisa ancora il primo cittadino - da qui la decisione di misure preventive atte ad impedire i possibili assembramenti ed evitare gli eventuali disordini in caso di mera applicazione di misure repressive per il mancato rispetto della normativa nazionale e regionale anticovid».

Selenio Canestrelli

