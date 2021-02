CITTÀ DI CASTELLO La passerella della pista ciclabile di Piosina, chiusa da un paio d'anni per il suo «stato d'incuria», motivo di «seri problemi agli automobilisti» e di rischi per l'utenza, approderà in consiglio comunale. Marcello Rigucci punta l'indice sull'«avanzato degrado della pavimentazione, eseguita con tavole di legno», «degradate e scollegate nella parte centrale al supporto trasversale». Inoltre, «sono visibili cartelli abbandonati dalla Comunità Montana lungo il tragitto, si notano piante seccaginose in pericolo di cadurta sul tracciato».

Non bastasse, «un'analisi più attenta evidenzia che il lavoro di posa in opera non è stato realizzato ad opera d'arte». Pertanto, l'esponente del Gruppo Misto nella sua interrogazione chiede «se la struttura è tuttora in garanzia per rivendicarne il diritto». E visto che il programma economico 2020-2021prevede lo stanziamento di 200mila euro per la pista ciclabile, auspica: «La pavimentazione si potrebbe eseguire con lastre in lamiera anti tacco zingate molto più resistenti, durature e facili da installare in tempi brevi e conti molto contenuti».

