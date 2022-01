Giovedì 6 Gennaio 2022, 05:01

Passeggiate, trekking urbano alla scoperta di Perugia.

Oggi alle 18, ultimi appuntamenti della Perugia Insolita. Partenza da via delle Prome, poi la Lungara, come veniva chiamata corso Garibaldi, ed ingresso nei luoghi che solitamente sono chiusi al pubblico: le chiese di San Fortunato e Sant'Agostino, la Domus Pauperum, il tempio di San Michele Arcangelo. Serve il super green pass. Costo 12 euro, gratis fino ai 12 anni. Per info e prenotazioni 371 3116801, anche su whatsapp.

Sabato alle 16.30 la passeggiata Elogio della vanità sulle tracce di Marianna Florenzi, una delle donne più colte dell'Ottocento perugino, salita alla ribalta delle cronache rosa dell'epoca per la sua storia d'amore con il principe Ludwig di Baviera. La visita comprende la visita alla mostra Elogio della vanità, allestita a palazzo Sorbello. Costo 10 euro + 2 euro ingresso alla mostra, gratis fino ai 12 anni. Serve il super green pass. Per info e prenotazioni 371 3116801, anche su whatsapp.

Domenica alle 15.30 ecco Perugia etrusca, winter edition. Una passeggiata per conoscere le origini della città con una passeggiata e la visita Pozzo Etrusco, capolavoro dell'ingegneria idraulica. Costo 15 euro compreso del Pozzo Etrusco, gratis fino ai 6 anni, 10 euro fino ai 10 anni. Serve il super green pass.

