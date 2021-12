Martedì 28 Dicembre 2021, 05:01

IL GUASTO

Un passaggio a livello in panne e nove treni che hanno accumulato via via un ritardo. È successo ieri mattina poco dopo le 6 nel tratto di ferrovia tra Perugia città e Ponte San Giovanni, lungo la linea Terontola - Foligno Orte. L'inconveniente tecnico, non è da escludere si possa essere trattato di un guasto a qualche cavo, ma potrebbe essere stato anche altro, ha comportato subito inevitabili effetti sulla mobilità della rete ferroviaria che collega Perugia con i due fronti di Roma e Firenze. Inizialmente di una trentina di minuti, anche se dopo i tempi si sono allungati. Immediato l'intervento delle squadre tecniche di Rfi, che hanno analizzato la situazione e risolto in tempi rapidi il problema, permettendo alla circolazione di riprendere regolare nel corso della mattinata.

Dopo primi ritardi contenuti, verso le 6,50 i rallentamenti sono saliti a circa 50 minuti, poi il traffico, come detto grazie al tempestivo intervento, è tornato regolare nel corso della mattinata. Già alle 8,20 non si registravano infatti più problemi grazie all'intervento dei tecnici di Rfi che hanno ripristinato la piena funzionalità della linea.

Gli effetti sulla mobilità ferroviaria, alla fine, sono stati questi: rallentamenti fino a 40 minuti per 2 treni Intercity e 4 treni regionali. Sono invece stati limitati nel percorso 3 treni regionali.