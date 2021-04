1 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







SICUREZZA

Pasqua blindata. Perché sabato, domenica e lunedì scatta la zona rossa, con tutti i divieti e i controlli del caso, ma prima arrivano ulteriori restrizioni anti baby movida e assembramenti di persone più o meno giovani, Quanto accaduto nell'ultimo fine settimana, con risse e gruppi di ragazzi «quasi tutti con la mascherina abbassata», ha evidentemente lasciato il segno. La risposta del Comune alla rabbia dei residenti per quanto accaduto sotto le loro finestre si concretizza così in un ulteriore giro di restrizioni, con l'individuazione di altre cinque aree rosse in città che scatteranno prima della zona rossa. L'ordinanza, secondo quanto trapela da Palazzo dei Priori, è prevista per oggi con la chiusura immediata e dunque il divieto di sosta (residenti esclusi) di San Francesco al Prato, via Marzia, scale di piazza Piccinino, belvedere di Porta Sole e via Volte della Pace. Aree che vanno ad aggiungersi a quelle chiuse da tempo: scale del Duomo sia su piazza IV Novembre che piazza Piccinino, giardini Carducci, la scalinata di palazzo dei Priori, lasciando libero accesso alla sala dei Notari ed alla sala della Vaccara; i giardini Carducci e il percorso pedonale che collega i giardini del Pincetto a strada del Mercato.

Il motivo sembra abbastanza chiaro: la giornata odierna e quella di domani, prima dello scattare della zona rossa, con le scuole chiuse molto e temperature (per ora) molto probabilmente potranno vedere un riversarsi in centro, nei parchi e per le strade dei quartieri di un gran numero di giovani e giovanissimi.

A proposito delle risse di sabato, ieri gli agenti della polizia locale a Ponte Felcino hanno riconosciuto e fermato un minorenne che sabato scorso aveva fatto resistenza a un agente in centro. I poliziotti, assieme a volante e carabinieri, sono intervenuti al parco di via Maniconi dove era stato segnalato un assembramento. Il ragazzo è stato denunciato alla procura dei minori. «L'azione è stata seguita personalmente dal sindaco Romizi e dall'assessore alla Sicurezza Merli, che ringraziano tutti gli agenti per il subitaneo intervento».

SUPER CONTROLLI

Spostamenti illegittimi ed evasioni dalla quarantena: con lo scattare della zona rossa verranno ulteriormente innalzati anche i controlli affidati alle forze dell'ordine, sotto il coordinamento della prefettura, e si incentreranno in particolare su questi due aspetti. La parola d'ordine resta «buon senso» per gli operatori che si troveranno a svolgere gli accertamenti, ma su certi punti non si può evidentemente transigere. Il maggiore è sicuramente quello legato alla scoperta di persone che non rispettano il regime di quarantena dovuto alla positività al Covid: come una donna quarantenne che nelle scorse ore è stata trovata a fare spese in un negozio nei pressi di un centro commerciale. È stata denunciata. Negli ultimi due giorni elevate una quarantina di super multe, e due multe nei confronti dei gestori di due locali.

Michele Milletti