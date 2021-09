Sabato 18 Settembre 2021, 05:01

L'APPUNTAMENTO

BASTIA UMBRA Ha preso il via ieri mattina all'Umbriafiere l'edizione 2021 di Agriumbria. Tante le aspettative. «Come Governo dovevamo essere oggi qui ha affermato Gian Marco Centinaio, sottosegretario alle Politiche agricole, al momento del taglio del nastro - dall'Umbria il sistema agricolo lancia un segnale concreto di ripartenza. Sono qui per mostrare attenzione, vicinanza e sostegno agli imprenditori e ai giovani che stanno guidando la nostra rinascita agricola». Poi ha commentato: «Questa edizione di Agriumbria non era scontata; qui c'è la dimostrazione di un grande lavoro di squadra fatto da istituzioni regionali e centro fieristico». Quindi annuncia: «Come Governo ci saremo anche ad aprile per la 53a edizione». All'inaugurazione sono intervenuti anche Roberto Morroni, assessore all'Agricoltura della Regione; Maurizio Oliviero, rettore dell'Università di Perugia. Lazzaro Bogliari, presidente di Umbriafiere, ha ricordato: «Abbiamo condiviso il coraggio della ripartenza con la Regione Umbria, in questa anteprima, ma in realtà è a tutti gli effetti la 52a edizione della seconda fiera più importante a livello nazionale e prima in Italia per il settore zootecnico».

Poi riconoscente: «La presenza di Gian Marco Centinaio è per noi importante per diverse ragioni operative, non ultima perché è il primo rappresentante di un Governo ad aprire Agriumbria da 30 anni a questa parte». «Quello che si sta alzando dall'Umbria rappresenta un messaggio molto forte ha poi detto Roberto Morroni - Agriumbria segna una tappa che testimonia la volontà di rimettersi in pista. L'agricoltura umbra e quella italiana sono pronte ad accogliere le sfide che si presentano all'orizzonte». Fino a domani sera si potranno visitare gli oltre 400 stand che ospitano aziende che provengono da tutta Italia, partecipare ai diversi appuntamenti tecnici, vedere per la prima volta nella storia delle fiere, tutte le razze italiane dagli ovicaprini ai bovini, i animali da corte fino ai cavalli da lavoro.

Lu.Fog.

© RIPRODUZIONE RISERVATA