11 Marzo 2021

VITA DI QUARTIERE

Un bilancio in positivo fra piante abbattute e nuove piantumazioni, cambiamenti in fatto di collocazione degli arredi e alcune modifiche al tracciato dei nuovi percorsi. Nonostante non manchino ancora forti perplessità dal fronte dei cittadini, il Comune dopo i tanti appelli e qualche confronto ha definito una variante per i lavori di riqualificazione al parco Vittime delle Foibe di Madonna Alta. Intanto c'è una data per la conclusione degli interventi: il 22 aprile. Poi c'è il dato definitivo sui nuovi alberi per ripopolare il parco dopo 102 abbattimenti. Per l'area verde, che cresce per dimensioni con l'intervento avviato oramai da lungo tempo, sono previsti nuovi 164 alberi. E, come emerso nei giorni scorsi durante il question time in consiglio comunale, verranno rimossi 16 arbusti ma ne saranno impiantati oltre 2mila.

LE TIPOLOGIE

Stabilite tipologie, zone di piantumazione e circonferenza. Questo il dettaglio in sintesi: Robinia piramidale (25; circonferenza 18/18 centimetri), Tiglio selvatico (10; circ. 16/18), Acero riccio (8; circ. 18/20), Acero saccarino (18; altezza 3,5/4 metri), Leccio (14; circ. 16/18 e 20/25), Farnia (22; circ. 16/18 e 20/25), Susino ornamentale (17; circ. 14/16 e 20/25), Carpino bianco (17; altezza 2,5/3 metri), Catalpa comune (6; circ. 16/18), Acero di monte (6; circ. 16/18), Carpino nero (11 circ. 20/25), Acero campestre (10; circ. 25/30). Questa la voce variante della copertura arborea nella determinazione dirigenziale 509 dell'area Governo del territorio del Comune che fissa i nuovi criteri per l'ultima fase di lavori al parco.

ALTRI INTERVENTI

L'atto, con cui il Comune prevede «modifiche di dettaglio, finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità» indica anche altri particolari. Ad esempio relativi agli arredi. La lista di dettaglio parla fra gli altri di 28 cestini, 29 panchine, 37 sedute e 2 abbeveratoi per cani, la cui collocazione è stata ridefinita rispetto a quanto visto inizialmente. Fra le modifiche apportate, pensate per «qualificare ulteriormente il parco» e che non andranno a modificare «la natura generale dei lavori e dell'appalto» si parla anche di «apportare alcune modifiche al tracciato dei percorsi allo scopo di migliorarne la funzionalità ed arrecare meno danno possibile all'apparato radicale delle alberature presenti nel parco». Le principali polemiche avanzate dai cittadini riguardano proprio l'impatto del percorso ciclopedonale nell'area.

Riccardo Gasperini