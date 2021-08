Mercoledì 11 Agosto 2021, 05:01

L'INIZIATIVA

ASSISI Si è tenuta la prima riunione operativa tra i quattro sindaci dell'associazione dei Comuni (Assisi, Spello, Nocera Umbra e Valtopina) che dal primo agosto gestisce direttamente il parco del monte Subasio. Presenti all'incontro anche i tecnici per approfondire le funzioni del nuovo organismo chiamato a gestire l'area naturale protetta a 25 anni della sua costituzione. La nascita dell'associazione parte da un percorso amministrativo lungo 5 anni, portato avanti con convinzione dai sindaci dei quattro territori e supportato dalle strutture comunali e regionali. Non si prevedono particolari costi e oneri aggiuntivi per le amministrazioni. La nuova governance potrebbe rappresentare una sorta di modello di riferimento per tutti i parchi della regione. Durante i lavori è stato anche deciso di incontrare l'Afor (Agenzia forestazione regionale) per valutare la possibilità che alcune mansioni proprie dell'ente vengano svolte presso la sede del parco e di pensare insieme all'attività di controllo e sorveglianza dell'area naturale protetta. La sede storica di Ca' Piombino resterà aperta e i dipendenti del vecchio ente sono stati funzionalmente assegnati all'associazione dei Comuni. L'obiettivo del nuovo soggetto gestore è quello di valorizzare al massimo le risorse paesaggistiche, socio-economiche, ambientali e culturali, anche ai fini turistici.

Assisi e i Comuni del Parco contano di diventare in questo modo protagonisti della vita della loro montagna e di un territorio prezioso, unico al mondo per ricchezza naturalistica, storica e spirituale. Presto sarà elaborata una strategia di promozione mirata a rendere il più attrattivo possibile il Subasio. Massimiliano Camilletti