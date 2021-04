28 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







L'EMERGENZA

Quanto pesano paura e degrado? In media almeno venti chili al mese. Venti chili di siringhe appena usate e abbandonate, tra l'erba, i cespugli e viali dei giardini pubblici. I numeri raccontano come quella delle siringe abbandonate dopo la dose di eroina sia un'emergenza reale, quotidiana.

Succede in molte aree verdi, ma particolarmente al parco Chico Mendez, al parco della Pescaia e all'area verde di via del Cortone. I numeri, si diceva: 190 i chili di siringhe raccolti nel 2016, trecento nel 2019 (ultimo dato fin qui disponibile). Un'impennata notevole, e la maggior parte degli oltre 25 chili in media raccolti ogni mese si trova proprio nei parchi e nelle aree verdi. Dove è più difficile vedere gli aghi scoperti e dove dunque diventa molto più facile venirne punti.

LA BATTAGLIA IN COMUNE

Questi numeri, forniti da chi ogni giorno è in prima linea sul tema della tossicodipendenza, oltre a mettere nero su bianco un notevole incremento «delle droghe da iniezione» impongono una riflessione e il tentativo di trovare una soluzione che sia preventiva, informativa ma anche che intraprenda decisa la strada della riduzione del danno. Questo il senso dell'ordine del giorno presentato da Fabrizio Croce (Idee Persone Perugia) in quarta commissione comunale, cultura, presieduta da Elena Ranfa, e che ieri è stato al centro di una discussione quasi da tutti contro tutti.

Secondo Croce diventa fondamentale infatti la presenza non solo con appositi raccoglitori ma anche di macchinette scambia-siringhe. Ed è proprio qui che si accende il dibattito. Le posizioni dell'assessore Edi Cicchi e del vice sindaco Gianluca Tuteri appaiono infatti in contrapposizione sul punto. Se infatti viene condivisa la parte della proposta di Croce relativa alla «sensibilizzazione ed informazione dei giovani» sul versante della «riduzione del danno» e dunque proprio dell'installazione e utilizzo di macchine scambia-siringhe viene visto non positivamente perché, segnala Cicchi «non è più un servizio di prossimità, ma anonimo e non consente, quindi, di mantenere i rapporti tra i servizi ed i consumatori delle sostanze» e perché secondo Tuteri l'esperienza fatta fin qui all'estero e anche a Roma non ha portato a risultati apprezzabili e anzi tali presidi vengono spesso vandalizzati.

C'è anche chi ha sostenuto (Alessio Fioroni, Lega) che la presenza di macchine scambia-siringhe possano «favorire il consumo nei luoghi deputati ad ospitare i contenitori-raccoglitori». Per Massimo Pici (Perugia Civica) «il servizio di scambio dell'unità di strada tra siringhe nuove ed usate è certamente utile; tuttavia accade che molti tossicodipendenti non ne usufruiscano preferendo rimanere anonimi. Ecco perché l'installazione di macchinette raccoglitrici può rappresentare un'azione utile per mitigare i rischi per la collettività». Insomma, un tema caldo e da approfondire.

Michele Milletti