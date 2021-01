LA PAURA

MARSCIANO Per la seconda volta in poco tempo paura a Papiano per fiamme e fumo.

Ieri mattina, infatti, nella stessa località è scoppiato un altro incendio che ha interessato il primo piano di una palazzina poco fuori del centro frazionale.

Da un primo esame le fiamme avrebbero interessato una veranda procurando gravi danni fortunatamente senza il coinvolgimento di persone.

Sul posto due squadre di vigili del fuoco che hanno operato con tre messi tra i quali un'autobotte e un'autoscala. E' intervenuto anche il servizio 118 che ha soccorso il settantenne proprietario colto da un malore alla vista delle fiamme. Duro il lavoro dei vigili del fuoco per domare le fiamme e attento l'esame per risalire alle possibili cause che l'hanno scatenate.

Al momento potrebbero essere ascritte ad un corto circuito. La casa intonacata di color giallino è su due piani e attualmente si sta procedendo ad accertamenti per stabilire se l'inagibilità dovrà riguardare anche il piano sotto.

Va ricordato, appunto, che la notte del 29 dicembre, sempre a Papiano, fu evacuata un'altra palazzina del centro invasa dal fumo prodotto dalle fiamme che avevano mandato a fuoco un garage. Anche allora i danni, grazie al tempestivo intervento del 115 riguardarono solo le cose custodite nel locale mentre nessuna persona rimase coinvolta.

Una nota tenera, vittima del fuoco o del fumo un gattino. Anche allora la causa sembrò essere dovuta ad un corto circuito.

Luigi Foglietti

