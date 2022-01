Sabato 8 Gennaio 2022, 05:01

IL NODO

TODI L'ospedale di Pantalla ago della bilancia per la pax civica. Ma soprattutto discrimine per il successo elettorale delle prossime amministrative che i cittadini, esasperati, attribuiranno a chi ha meglio operato a favore del tanto amato nosocomio. Infatti c'è chi, molto pessimista, lo dipinge sull'orlo della chiusura, c'è chi più possibilista lo vede in attività seppur depotenziato, e c'è chi invece tenta di tranquillizzare i cittadini, come la Lega: «Basta speculazioni politiche sull'ospedale di Pantalla, perché le bugie raccontate in questi giorni sul futuro del nosocomio della Media Valle del Tevere hanno il solo scopo di alimentare la paura tra la popolazione, mentre l'assessore regionale alla sanità, Luca Coletto, ha spiegato che ad oggi non c'è necessità di riconvertire l'ospedale di Pantalla in covid hospital, e solo se la situazione epidemiologica peggiorasse potrebbe essere prevista una parziale riconversione che non comporterà, alcuna interruzione delle prestazioni sanitarie ad oggi erogate».

A questo invito rispondono subito risentiti quelli del Coordinamento dei comitati Ospedale della MVT che, per bocca di Paolo Ferracchiati, affermano: «Ci vuole un bel coraggio a dire certe cose, dopo due anni di silenzio assordante e di inerzia totale da parte della Lega e dei suoi rappresentanti locali come la consigliera regionale Francesca Peppucci, ora dicono che all'ospedale di Pantalla va tutto bene, ignorando che il pronto soccorso non è più tale, ma solo un primo soccorso; che la chirurgia dovrebbe funzionare dal lunedì al venerdì per interventi di lieve entità; che un medico 5 infermieri e un oss sono stati trasferiti a Città di Castello, quindi il problema non è più il Covid ma la continua spoliazione di mezzi e personale».

Luigi Foglietti