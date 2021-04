29 Aprile 2021

LA STORIA

PANICALE Dopo aver studiato per anni storia e fisiologia dei bisonti, Massimiliano Gatti ha puntato dritto sull' allevamento di questi animali. Con un'idea fissa: unire etica e tecnologia, «in un connubio innovativo e unico nel suo genere».

Massimiliano è un giovane allevatore di Panicale che ha deciso di avere una mandria che vive allo stato brado su pascoli rigogliosi e tranquilli nei pressi del piccolo borgo lacustre. Un allevamento che si basa su cinque principi cardine che mirano a garantire il rispetto dei capi e l'alta qualità delle carni: alimentazione naturale, riproduzione e svezzamento naturali, vita allo stato brado, assenza della presenza umana e animali sereni.

«Ogni bisonte porta un collare dotato di microchip che trasmette aggiornamenti quotidiani a una mangiatoia hi-tech - spiega Massimiliano - permettendo così di monitorare il benessere di questi animali, poco socievoli con l'essere umano e piuttosto territoriali, riducendo al minimo il contatto con l'uomo. I miei bisonti vivono liberi, si nutrono di erba del pascolo, hanno a disposizione acqua microbiologicamente pura e fieno coltivato entro 30 chilometri». Ma il punto di forza è anche un altro. «E' l'amore che ho nei confronti del bisonte - spiega - che mi impone un profondo rispetto per questo animale. Rispetto, che è divenuto il primo valore nel delineare la nostra filosofia e la nostra etica. Le nostre scelte, sempre dettate dall'armonia con la natura e dalla bellezza che essa ci offre, sono volte a mantenere intatto il rapporto ancestrale tra uomo e bisonte e a rispettare l'animale in ogni fase della sua esistenza». Ogni giorno, la mangiatoia eroga una piccola integrazione di minerali, cereali e semi di lino, ricchi di Omega 3 e 6, dosati in modo personalizzato grazie ai dati raccolti dai microchip. Non è assolutamente previsto l'impiego di antibiotici. L'implementazione di questa tecnologia è stata premiata anche dall'Oscar Green Coldiretti 2019 per la categoria Impresa4.terra».

«Insomma, ho pensato di allevare bisonti in Italia conclude Massimiliano per offrire al mercato un prodotto buono, tenero e salutare, che contiene più nutrienti, ferro e pochissimi grassi, rispetto alla carne bovina». E la sfida è diventata vincente.

Selenio Canestrelli

