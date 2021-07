Sabato 10 Luglio 2021, 05:02

L'ANALISI

L'ultimo rapporto diocesano sulle povertà conferma lo scenario che si era delineato nei primi mesi di pandemia. Cioè quello di un drastico aumento delle persone in difficoltà. Ma l'approfondita analisi presentata ieri al centro di ascolto della Caritas, riferita al 2020, entra più nel dettaglio rispetto alle cifre emerse nei mesi scorsi e traccia un quadro ancora più preoccupante. Soprattutto guardando la voce che riguarda la situazione reddituale (relativa al 2019) di chi bussa alle porte della Caritas. È stato riscontrato un aumento del peso delle fasce oltre i 600 euro. Sono i nuovi utenti del centro di ascolto, molti italiani che passano da un reddito medio di 485 euro (i vecchi utenti pre pandemia) agli 826 euro dei nuovi. Possono essere lavoratori autonomi, piccoli imprenditori, artigiani, professionisti, componenti di famiglie con redditi di poco superiori alla soglia di povertà, trascinati al di sotto di questa dalle conseguenze restrittive dell'emergenza sanitaria. Insomma, un lavoro (sono 307 i poveri che ai colloqui con la Caritas si dichiarano occupati) e una casa non garantiscono più una sicurezza assoluta. Questa è però solo una parte della più complessiva fascia di popolazione che chiede aiuto per bollette, affitti, cibo e tanti altri fronti, quadruplicati con l'emergenza sanitaria. Nel 2020 gli arrivi al centro di ascolto sono stati 1306, con un aumento del 26% rispetto al 2019: in tutto 754 donne e 552 uomini. Contrariamente agli anni passati, hanno evidenziato ieri l'economista Pierluigi Grasselli e il direttore della Caritas don Marco Briziarelli, l'aumento ha riguardato essenzialmente gli italiani, passati da 250 nel 2019 a 388 nel 2020, con un +55,2%, e in modo più contenuto gli stranieri (da 745 a 869, +16,6%).

Dalle 80 pagine di rapporto, emerge anche che le persone che si sono rivolte per la prima volta alla Caritas sono 442, di cui il 39% italiane. Rispetto agli anni precedenti i nuovi arrivi rappresentano il 34% del totale.

Parlando dell'impatto devastante della pandemia, Briziarelli ha spiegato che «l'impatto e la sua durata hanno avuto ripercussioni devastanti sull'economia e sulla vita delle persone. Ancora oggi, a distanza di 15 mesi dal primo lockdown, tutto appare ancora molto fragile e in continuo mutamento».

Tant'è che i dati del 2021 tracceranno una situazione ancor più pesante e probabilmente solo nel 2022 si comincerà a parlare di segnali di ripresa per le fasce più in crisi. La Caritas cerca di fare fronte offrendo sempre più interventi (da 4892 del 2019 ai 6986 del 2020), ma serve di più. «Ciò che occorre spiega Grasselli è un approccio di tipo comunitario, che metta al centro promozione delle relazioni di qualità e della capacità delle persone, e infrastrutturazione sociale».

Riccardo Gasperini

