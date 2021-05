5 Maggio 2021

(Lettura 1 minuto)







DALLA PARTE DELLE DONNE

Panchine rosse nei parchi e spot contro la violenza sulle donne. Sono le iniziative a cui sta lavorando il Comune. Lo ha annunciato l'assessore al sociale, Edi Cicchi ieri in commissione cultura nell'affrontare il dibattito su due ordini del giorno. Il primo quello di Francesca Renda (Blu) su Contrasto alla violenza sulle donne. E l'altro della capogruppo dell'M5S, Francesca Tizi per la richiesta installazione di panchine rosse per la sensibilizzazione contro la violenza sulle donne.

Proprio aprendo il dibattito sui due ordini del giorno l'assessore Edi Cicchi ha manifestato condivisione per le proposte che sono in linea con l'attività che il Comune di Perugia sta portando avanti sostenendo le donne vittime di violenza.

Sul tema della sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, l'assessore Cicchi ha riferito di essere in contatto con alcuni giovani talentuosi che hanno proposto alcuni interessanti spot sul tema in via di realizzazione.

Lo stesso dicasi per le panchine rosse. L'assessore ha riferito che già sono stati effettuati ha detto l'assessore Cicchi alcuni passaggi con l'assessore Numerini e l'ufficio aree verdi al fine di valutare l'ipotesi di effettuare una sorta di concorso tra le associazioni che gestiscono le aree verdi. L'obiettivo è far dipingere loro ed adornare le panchine premiando quelle che risulteranno più belle.

Ci si attende un'adesione massiccia perché ciò significherebbe realizzare una significativa opera di sensibilizzazione.