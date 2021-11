Mercoledì 24 Novembre 2021, 05:02

IL PROGETTO

Diciotto quartieri in campo per dire stop alla violenza sulle donne. Con un simbolo preciso, la panchina rossa con i numeri del centro nazionale antiviolenza (1522) e di quello locale (0755941326 o 3423029409). In questi giorni taglio del nastro per alcune. Le ultime a San Marco, Santa Lucia e Colle Umberto grazie all'impegno del Centro Socio Culturale di San Marco (presidente Maurizio Ercolanelli) che ha coinvolto l'asilo nido A piccoli passi, della Pro Loco Santa Lucia (presidente Donatella Seppoloni) e dell'associazione Monti del Tezio presieduta da Pietro Sampaoli per Colle Umberto. Lì la panchina rossa ha una storia: «Era stata rimossa perché vecchia e malandata. Era quella da riportare a nuova vita, proprio come la donna piena di lividi tratta in salvo da coloro che le vogliono veramente bene». Un gesto pieno di significato per l'associazione che nei giorni scorsi ha inaugurato la panchina rossa, nell'area delle scuole, alla presenza dell'assessore comunale Edi Cicchi (Sociale). Sempre lei ieri ha rappresentato il Comune, insieme all'assessore Leonardo Varasano, in altre cerimonie. A muoversi nell'ambito del progetto comunale, anche Pro Pila, ass. Colle della Strada, Fondazione Aurap, Pro Loco Sant'Orfeto La Cinella, ass. Natura Urbana, centro s.c. Il Gabbiano di San Martino in Campo, centro s.c. 1°Maggio di Ponte San Giovanni, Consorzio Auriga, Pro Loco La Felciniana di Ponte Felcino, ass. Priori, Ada Umbria, centro s.c. Europa93, ass. Mirò, ass. Parco Tevere di Ponte Valleceppi, Pro Loco Ripa. Anche l'ateneo si muove in occasione della giornata contro la violenza sulle donne. Domani seminario sul ruolo delle consigliere di fiducia nelle università (dalle 9,30 aula magna rettorato e su Teems). Parteciperanno il rettore Maurizio Oliviero, il prefetto Armando Gradone e il questore Giuseppe Bellassai. L'evento è promosso dal Comitato Unico di Garanzia in accordo con la consigliera di fiducia Monica Raichini.

Riccardo Gasperini