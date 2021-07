Lunedì 26 Luglio 2021, 05:00

LA GARA

GUBBIO Era scritto nelle stelle che dovesse essere una festa completa per Ubaldo Orlandi e così è stato per il settantunenne alfiere di lungo corso della Società Balestrieri di Gubbio che in piazza Grande ha vinto il Palio della Balestra con Sansepolcro (il quarto in carriera) proprio nel giorno della sua centesima sfida in cinquant'anni di attività. Ha prevalso sul biturgense Averardo Martinelli e sul maestro d'armi eugubino Rodolfo Radicchi che sempre in piazza Grande aveva vinto l'anno scorso.

Anche l'ultima domenica di luglio ha sorriso ai balestrieri eugubini, così come era successo l'anno scorso il 14 agosto nello spostamento di data con la volontà di conservare la tradizione di cui si ha memoria almeno dal 1461 come testimoniato da documenti d'archivio. Il professor Orlandi, premiato dal sindaco Filippo Mario Stirati, si è aggiudicato il drappo realizzato dall'artista locale Giorgia Gigì, al secolo Giorgia Gaggiotti consigliere comunale ed ex presidente della Commissione Pari Opportunità. Averardi è stato invece premiato dal sindaco biturgense Mauro Cornioli. Per Orlandi una gioia e un'emozione incontenibili, ricordando l'ingresso nella Società Balestrieri di Gubbio nel 1970 e l'anno successivo la sua prima sfida con Sansepolcro, già vinta prima di ieri nel 1983 in piazza Grande, nel '90 e nel '92 in Toscana, cui si aggiungono altre sei volte sul podio tra secondi e terzi posti. L'hanno festeggiato tutti i compagni ma anche gli avversari visto il profondo legame anche per i ruoli di responsabilità ricoperti negli anni all'interno della Società Balestrieri.

Lo spettacolo in piazza Grande non è mancato con gli elementi distintivi del Palio, dalla voce del Campanone che ha accolto i balestrieri fino alle coreografie con l'esibizione del gruppo Sbandieratori. L'anno scorso la sfida, collocata eccezionalmente la vigilia di ferragosto, era stata vinta da Rodolfo Radicchi davanti ai biturgensi Viviano Zanchi e Luciano Mazzini (quarto l'eugubino Marcello Rogari) e aveva rappresentato il terzo trionfo consecutivo per gli eugubini, ricordando i successi nel 2019 del giovane Vittorio Baciotti a Gubbio e a Sansepolcro del veterano Giampiero Bicchielli, predecessore di Radicchi come maestro d'armi. Poi, il successo lo scorso 13 settembre di Gianni Bergamaschi presidente dei balestrieri biturgensi. Proprio a settembre si rinnoverà la sfida, come da copione, tra le nuove emozioni in piazza Torre di Berta dove Gubbio cercherà di fare ancora la voce grossa come ieri.

Massimo Boccucci