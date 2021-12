Giovedì 30 Dicembre 2021, 05:01

IL PROGETTO

Un altro, importante, passo in avanti. Lo scorso 21 dicembre il Comune ha costituito, con apposito atto notarile, a favore dello Stato, rappresentato dall'agenzia del Demanio, il diritto di proprietà superficiaria per la durata di 99 anni sulla porzione di Palazzo del Capitano del Popolo e dell'Università Vecchia destinata ad uffici giudiziari. Il contratto è stato, quindi, confermato a distanza di una settimana, dopo che, sullo stesso è stato dato l'ok definitivo da parte del Ministero. «Con la sottoscrizione dell'atto che costituisce un diritto reale a favore dello Stato sull'immobile -fanno notare il Sindaco Andrea Romizi e l'assessore al Demanio e Patrimonio Cristina Bertinelli- si concretizza un ulteriore, tangibile passo verso la realizzazione della Cittadella Giudiziaria. Grazie ad esso, infatti, l'Agenzia del Demanio potrà effettuare i necessari interventi di miglioramento sismico del complesso, nonché altri interventi, previsti dal Ministero della Giustizia, la cui copertura avverrà con fondi già finanziati dal Ministero stesso o, in alternativa, con le risorse del Recovery Fund, confermate dallo stesso Ministro Cartabia».

Gli atti del 21 e 27 dicembre danno, dunque, esecuzione alla delibera 40 del Consiglio comunale dello scorso marzo 2021, nella quale si approvava la cessione allo Stato. Sindaco e assessore ringraziano, a nome dell'amministrazione comunale di Perugia, il Ministero di Giustizia e l'Agenzia del Demanio ed esprimono apprezzamento per la proficua collaborazione tra le istituzioni locali e nazionali, che porterà alla realizzazione della Cittadella giudiziaria.

Da ricordare come lo scorso sei dicembre a Roma si era avuta un'importante accelerazione con l'incontro avuto dalla presidente della Regione, Donatella Tesei, insieme al sindaco Romizi, nella sede del Demanio con il direttore dell'Agenzia, Alessandra del Verme, e quello della Direzione regionale Toscana e Umbria, Michele Lombardi.

Un incontro definito «estremamente proficuo» in cui i responsabili del Demanio come riportato da una nota di palazzo Donini - si sono infatti impegnati a condividere, prima delle festività natalizie, il programma «aggiornato e puntuale» in merito alla realizzazione della cittadella giudiziaria.