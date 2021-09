Mercoledì 22 Settembre 2021, 05:02

GLI EVENTI

Il Natale in città, e non solo, arriva a palazzo dei Priori. Settembre, infatti, è il periodo dell'anno in cui amministrazione comunale e commercianti del centro si siedono intorno ad un tavolo per pianificare gli eventi che prendono il via l'8 dicembre e svalicano fino all'anno nuovo. Luci, luminarie ed eventi per riportare i perugini in centro e accogliere i turisti.

IL TAVOLO

E così è stato ieri dove gli assessori al Commercio Clara Pastorelli, alla Cultura Leonardo Varasano e la consigliera delegata al centro storico Fotinì Giustozzi hanno incontrato le associazioni, la Confraternita del Sopramuro e il Consorzio del centro.

FIERA DEI MORTI

Natale, ma non solo, perché durante il vertice in Comune si è parlato anche della possibilità di mettere in campo l'edizione della Fiera dei Morti 2021. Ma le criticità, ai tempi del Covid, sono sempre molte. Troppe. Tanto che sul tavolo del dibattito non c'è solo la questione di cosa si farà a Perugia durante le festività natalizia ma, e soprattutto, come sarà possibile farlo nel pieno rispetto delle normative anti pandemia. Ovvero, una attenta valutazione della fattibilità degli eventi.

SICUREZZA E TEMPO

La delicatezza della questione, infatti, necessita di una progettualità pensata e curata nei minimi dettagli. I rischi sono quelli a cui, purtroppo, siamo da tempo abituati: gli assembramenti, la scarsa tracciabilità.

E poi c'è un fattore ancora più importante, il tempo. Quello delle associazioni dei commercianti uniti è una vera e propria corsa contro il tempo per organizzare, pianificare e verificarne la sicurezza a 360 gradi entro le tempistiche necessarie per fare tutto al meglio. Fare ora tutto il possibile per permettere il centro storico di tornare a vivere e a brillare di luci e luminare dopo due anni terribili. Fare ora tutto il possibile per non vanificare i tanti sacrifici fatti da parte dei commercianti, ripagati solo in parte dal boom dell'estate che ha visto Perugia riempirsi, finalmente, di turisti italiani e stranieri. Fare ora tutto il possibile per riportare un risultato a casa nel pieno rispetto delle norme anti Covid.

Cristiana Mapelli