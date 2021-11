Martedì 16 Novembre 2021, 05:03

Vivere il museo attraverso un'esperienza didattica innovativa, coinvolgente e digitale. La Fondazione CariPerugia Arte rinnova la propria offerta formativa dedicata alle scuole ed apre le porte del museo di Palazzo Baldeschi. L'offerta è suddivisa in due specifici programmi, uno orientato alla conoscenza delle opere appartenenti alla collezione d'arte della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia esposta permanentemente nelle sale del palazzo, l'altro focalizzato sul percorso espositivo #Incursioni che, fino al 20 febbraio 2022, presenta una selezione di venti opere provenienti dalla Galleria Nazionale dell'Umbria in dialogo con alcune della raccolta della Fondazione.

Realizzato in collaborazione con la Cooperativa Sociale Densa e con il supporto della Cooperativa Ppalco, il primo programma - modulato sia per le scuole primarie sia per le secondarie - è incentrato sul tema del Paesaggio e porterà alla scoperta di artisti, vissuti in diverse epoche storiche, che hanno raccontato attraverso le loro opere la percezione degli ambienti osservati. Si tratta di un progetto di didattica fortemente innovativo, suddiviso in due momenti e sviluppato con esercizi e attività creative realizzate grazie all'utilizzo di piattaforme online. Una prima fase si svolgerà direttamente a scuola. Il percorso interattivo è pensato per essere sviluppato in classe e punta ad aumentare le conoscenze storico-artistiche degli studenti attraverso l'utilizzo di strumenti digitali. Alle scuole interessate viene fornito un kit composto di scheda interattiva per gli studenti e tutorial video per facilitare i docenti nello svolgimento dell'attività in classe. L'attività a scuola introduce gli argomenti che verranno affrontati nella successiva visita a Palazzo Baldeschi. La seconda fase avverrà proprio all'interno delle sale espositive dove gli studenti, accompagnati da un operatore museale, vivranno un'esperienza di approfondimento della collezione basata sull'apprendimento per sfide che li vedrà direttamente coinvolti tramite l'inserimento del proprio nickname.

Il secondo programma si focalizza invece sul percorso #Incursioni, un dialogo fra le opere della Galleria Nazionale dell'Umbria e della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia ed è parte dell'iniziativa la #LAGALLERIASTAFUORI/Speciale scuole, che insieme a Palazzo Baldeschi coinvolge anche il MUSA - Museo dell'Accademia Perugia, ovvero i due spazi museali dove sono attualmente esposte alcune opere della Galleria Nazionale dell'Umbria, temporaneamente chiusa per riallestimento.

L'offerta didattica con i dettagli dei due programmi, e i relativi costi, è consultabile sul sito www.fondazionecariperugiaarte.it dove si trovano anche le informazioni per le prenotazioni.