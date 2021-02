LA QUESTIONE

Sulla questione dei palazzi presi d'assalto da cavi e tubi non ci sono solo polemiche e appelli per tutelare il decoro. Soprattutto quello dell'acropoli, dove l'impatto si nota più che altrove. Sul tavolo c'è anche un percorso, già avviato, che permetterà di individuare una soluzione. O meglio, di ripiegare a quella che prima, parlando di fibra, era una necessità. A spiegare la situazione al Messaggero è l'assessore comunale Gabriele Giottoloi, che ha la delega al digitale e al turismo.

Due aspetti strettamente legati, come ricordato anche ieri su queste colonne dove a ridare slancio al dibattito è stato l'ex sindaco Gianfranco Maddoli. Rivolgendosi a Soprintendenza e alle istituzioni, ha evidenziato che l'immagine della città è stata stravolta e serve fare qualcosa per eliminare dalle facciate dei palazzi, soprattutto quelli storici, le matasse (gli anelli, per intenderci) di cavi che sono comparse negli ultimi anni.

Le più evidenti sono quelle della fibra. Messe lì non a caso. L'assessore Giottoli spiega che si tratta di una tecnica standard, la ricchezza della fibra. Una sorta di scorta da utilizzare in caso di problemi. Da allora però la tecnologia è cambiata, sono diventate prassi nuove tecniche e, con un intervento mirato, è possibile rimuovere quegli elementi tanto impattanti.

Il Comune conosce bene l'argomento e per questo è stato aperto un confronto, spiega Giottoli, con Open Fiber per «una campagna di bonifica per eliminare quelle scorte, da sostituire grazie alla nuova tecnologia». Il tema «è molto sentito» e per questo i due enti stanno ragionando un piano che, con necessarie priorità da individuare, potrebbe restituire una diversa immagine dei punti più pregiati dell'acropoli. «Ci stiamo ragionando, certo è che servirà un investimento ex novo dell'operatore, che sta valutando le soluzioni da percorrere anche in sinergia con noi. Di soluzioni ce ne sono, c'è grande sensibilità da parte mia, dell'assessore Scoccia (Urbanistica e decoro urbano) e dell'assessore Numerini (Lavori pubblici)».

Insomma, un compromesso tra innovazione e tutela dell'immagine della città pare possibile.

Un contribuito, ma questo è un aspetto che l'assessore Giottoli definisce un sogno, potrebbe arrivare anche dal cambio di passo in tema di antenne. «L'adattarsi al vedere la tv con internet, cambierebbe l'aspetto del centro. L'auspicio è che ci si arrivi presto». È un esempio fortemente legato alla fibra: l'antenna prima era una necessità, oggi ci sono soluzioni alternative.

Lo stesso per quei fasci di cavi che da prassi ora possono diventare un qualcosa di rimovibile. Il percorso è avviato.

Riccardo Gasperini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA