10 Aprile 2021

IL CASO

Caso Palamara, il Consiglio superiore della magistratura è parte offesa. Lo ha rilevato il gup Piercarlo Frabotta nel corso dell'udienza preliminare a carico dell'ex consigliere ed ex pm Luca Palamara.

Dopo aver ammesso come parti civili il Ministero della giustizia e la presidenza del Consiglio dei ministri oltre che la sola CittadinanzAttiva Aps, assistita dall'avvocato Sara Pievaioli, tra le associazioni di consumatori che ne hanno fatto richiesta il giudice ha infatti disposto «la notifica nei confronti del Consiglio superiore della magistratura quale persona offesa-danneggiata dai delitti di corruzione per i quali si procede».

«È pacifico - scrive il gup sulla questione sollevata dalla difesa dell'ex consigliere - che rispetto alla contestazione di corruzione per l'esercizio della funzione nei confronti di Palamara il Consiglio superiore della magistratura rivesta la qualità di persona offesa dal reato, essendo addebitato all'imputato, nella veste di componente togato del Csm, di avere asservito la funzione consiliare all'interesse privato dell'imprenditore Fabrizio Centofanti, ricevendone in cambio molteplici utilità, per sé e per gli altri». Il giudice ha poi respinto gran parte delle eccezioni sollevate dalla difesa dell'ex magistrato. In particolare quella relativa alla modifica del capo d'imputazione di Palamara, da corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio a corruzione in atti giudiziari (stessi addebiti contestati all'imprenditore Fabrizio Centofanti e ad Adele Attisani). Per il gip l'accusa portata avanti dal procuratore capo Raffaele Cantone, con i sostituti Gemma Miliani e Mario Formisano - è infatti delineata in modo «determinato e preciso».

Rigettate anche la richiesta di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e di incompetenza funzionale dello stesso gip: il processo quindi resta a Perugia, con la prossima udienza fissata al 23 aprile. Questo procedimento vede riuniti i filoni che coinvolgono l'ex presidente dell'Anm e per i quali la procura ha chiesto il rinvio a giudizio: in uno l'ex pm romano è accusato appunto di corruzione insieme ad Attisani, Centofanti e Giancarlo Manfredonia, mentre l'altro vede coinvolto Palamara e l'ex procuratore generale della Cassazione Riccardo Fuzio per una rivelazione di segreto d'ufficio legata all'inchiesta a suo carico.

A queste contestazioni nella scorsa udienza si erano aggiunte per l'ex presidente dell'Anm quelle di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio e di corruzione in atti giudiziari. La procura di Perugia, modificando il capo di imputazione e in seguito a ulteriori indagini, ha contestato all'ex pm le nuove ipotesi di reato in relazione a un'inchiesta che vedeva coinvolto l'imprenditore Fabrizio Centofanti a Messina e a Roma. «Lotteremo al fianco della Procura ha commentato l'avvocato Sara Pievaioli - affinché sia riconosciuto e garantito, nostro tramite, il diritto di ogni cittadino al ristoro del danno sofferto a causa della violazione del buon andamento dell'amministrazione della giustizia».

E. Prio.