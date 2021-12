Sabato 4 Dicembre 2021, 05:03

Lavori per l'ampliamento nel corso del 2022 e un sogno per l'anno successivo: poter ospitare, se l'Italia sarà fra i paesi scelti, qualche gara dei campionati europei. Per il tempio cittadino della pallavolo, il PalaBarton, arriva l'ora della svolta in fatto di ampliamento. Il Comune ha confermato che procede il lavoro per rendere l'impianto più capiente e funzionale a gare di altissimo livello (non solo di volley ma anche altri sport) grazie ad un investimento di 1,3 milioni «cui speriamo si aggiunga un cofinanziamento regionale per completare le opere». È emerso ieri nel corso del bilancio sugli interventi all'impiantistica sportiva di competenza del Comune negli ultimi due anni. Al tavolo il sindaco Andrea Romizi, l'assessore Clara Pastorelli, i dirigenti Paolo Felici e Fabio Zepparelli e il consigliere delegato Federico Lupattelli. Il quadro è corposo e racconta di lavori fatti per oltre 500mila euro (542mila per l'esattezza in molti dei 70 impianti. Dal Curi, il principale per cui vanno avanti lavori sia sull'attuale e vertici per il nuovo, ai più piccoli e periferici ma per questo non meno importanti. La maggior parte sono gestiti da associazioni e società sportive. Per ora solo 4 sono a competenza diretta: l'impianto da rugby, tornano momentaneamente in mano all'ente ma in procinto di essere affidato; il PalaPellini (sul piatto arrivano 1,5 milioni dal Por-Fesr per efficientamento energetico); il PalaBarton che vedrà crescere i posti con la realizzazione dei quattro spicchi; il Santa Giuliana. Qua il Comune è pronto a far scattare i lavori (300mila euro) per telecamere, led e tornelli. Poi si potrebbe pensare all'affidamento: «Per il Comune è faticoso gestire un impianto così, l'obiettivo sarebbe affidarlo. C'è l'interesse anche della Fidal», ha detto Pastorelli sul tempio dell'atletica, oggetto di profondi interventi. Interventi che, sommati, delineano «impegno e passione in un ambito in cui c'è tanto da fare», ha detto il sindaco evidenziando che «come per le scuole c'è una importante pianificazione degli interventi che tiene conto di ogni tipo di impianto». Palestre, cva, bocciofile. La lista è lunga e i lavori fatti e da fare (alcuni col Superbonus 110%) sono tanti. Nei cva messa mano a Ponte Felcino (67mila euro), Ponte Pattoli (200mila), Pianello (65mila). Campi calcio, palazzetti e piscine: Ponte Pattoli (25mila), Ramazzano (7.500), Ferro di Cavallo (2mila), Mugnano (3900), Collestrada (6mila), Pian di Massiano rugby (2mila), Fontignano (7500), Ponte San Giovanni piscina (15mila). Già finanziate, con vari finanziamenti intercettati, lavori su altri impianti, come il bocciodromo di via Artino (270mila). Il bando sport nei parchi regalerà al percorso verde, con 50mila euro di risorse, un hub per la promozione dello sport.

