Lunedì 10 Gennaio 2022, 05:01

IL PERSONAGGIO

È uno dei religiosi più conosciuti della regione per la sua versatilità, il suo saper stare nel mondo reale e in quello virtuale: padre Mauro Angelini, rettore della Chiesa del Gesù e padre spirituale del Perugia calcio compie 50 anni, una ricorrenza che festeggerà in maniera diversa, ritirandosi in preghiera in un santuario di cui non svela il nome.

«Ringrazio il Signore per come ha guidato il mio cammino in questi decenni, lo ringrazio anche per i miei errori e le sante delusioni, solo ora comprendo che dovevo attraversare tutto questo per divenire più uomo» dice ad un anno dalla nomina di responsabile di una della Chiese più belle della città.

«Posso dire che Sua Eminenza il cardinale Bassetti mi ha fatto il dono più bello: questa era la chiesa che frequentava mia mamma da ragazza, e non faccio fatica a dire che alla notizia della nomina ho provato una grande emozione. Sento sempre vicina la mia mamma e percepisco davvero il suo aiuto concreto dal cielo».

Quel luogo di culto tanto caro ai perugini è rifiorito in ogni senso: impianto elettrico rinnovato, manutenzione accurata e larga partecipazione dei fedeli, sopratutto gruppi di preghiera di giovani.

La notorietà di Padre Mauro è legata anche alla passione per il calcio, il suo impegno come padre spirituale del Perugia è coinvolgente: «Alla squadra e ad Alvini ho fatto le mie richieste già nel ritiro di Pieve Santo Stefano, ma non voglio aggiungere altro. Piuttosto mi rivolgo ai miei amati amici tifosi, a loro chiedo di mantenere sempre viva questa nostra passione per il Grifo cercando il più possibile di essere uniti, di valorizzare sempre ciò che rafforza il gruppo al di là delle idee e delle diverse sensibilità. Gioisco quando sono chiamato a presenziare battesimi e matrimoni, anche nell'ultimo anno molti ragazzi della Curva nord hanno partecipato a corsi di preparazione al matrimonio».

Le omelie di Padre Mauro sono forse il segreto di messe sempre molto partecipate e non solo nei giorni festivi: «Ho sempre amato la lettura dei testi sacri, credo che occorra prepararsi bene per sapere ciò che si vuol dire al popolo di Dio in maniera chiara, senza troppi giri di parole. La pandemia è una grande prova per tutti, ma il Signore non ci ha abbandonato, tranquilli, Lui sorregge il mondo. Sono altrettanto sicuro che chiede a tutti una cosa importante e cioè di non rinchiuderci in noi stessi e di continuare ad apprezzare le piccole cose, perché davvero nella semplicità c'è la gioia della vita».

Mario Mariano

