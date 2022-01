Martedì 4 Gennaio 2022, 05:01

IL PERSONAGGIO

ASSISI Un nuovo importante incarico attende padre Enzo Fortunato a Roma. L'ex portavoce del Sacro Convento e direttore della rivista San Francesco, che in questi anni ha veicolato l'immagine di Assisi nel mondo trasmettendo il pensiero e i valori francescani, con l'inizio del nuovo anno è stato sostituito da padre Riccardo Giacon e padre Giulio Cesareo. «Grazie a Padre Enzo dichiara il sindaco Stefania Proietti - che resterà un figlio di Assisi e siamo sicuri che Assisi resterà nel suo cuore. Ha messo Assisi e San Francesco al centro di ogni appuntamento e di ogni iniziativa che in questi lunghi anni sono stati organizzati: dal Cortile di Francesco al Manifesto di Assisi, dal concerto Con il cuore alla Lampada della pace, dalla Carta di Assisi al Presepe che sta illuminando in questo periodo la città». Pure la presidente della Regione, Donatella Tesei lo ringrazia per l'impegno profuso in questi anni: «Il suo prezioso e attento lavoro ha contribuito alla diffusione del messaggio francescano basato sui valori di pace, di rispetto per il creato, di importanza del dialogo, di tutela dei più bisognosi». L'assessore regionale alla Cultura ed al Turismo, Paola Agabiti sottolinea infine come abbia contribuito significativamente allo straordinario rilancio, nel mondo, dell'immagine di Assisi e dell'Umbria intera quali luoghi di grande spiritualità. Intanto oggi, alle 15.25 su Rai3, padre Enzo Fortunato accompagnerà la giornalista Simona Vanni nel programma Tu che scendi dalle stelle, che proporrà un viaggio in tre i luoghi significativi che esprimono in modo intenso e forte la spiritualità del Natale: Betlemme, Greccio, dove San Francesco d'Assisi ha inventato il primo Presepe nel 1223 e Scala.

Massimiliano Camilletti

