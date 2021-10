Lunedì 25 Ottobre 2021, 05:01

IL CASO

PACIANO Un giallo che sta condizionando e non poco la vita di uno dei borghi più belli dell'Umbria. A Paciano abitano circa 900 persone tra il piccolo centro storico e zone limitrofe più a valle, e tutti quanti dicono la stessa cosa: «Non era mai successa una cosa del genere». Oltre quaranta automobili, circa centocinquanta pneumatici squarciati nel giro di un'ora, forse meno. Il tempo che hanno impiegato i colpevoli a percorrere, probabilmente a piedi, le mura esterne ed interne di Paciano e poi i parcheggi e zone di sosta. In mano un punteruolo o un coltello affilato a squarciare le gomme di tutte le auto che hanno trovato. Alcune hanno subito la stessa sorte per tutti e quattro gli pneumatici, di altre auto invece sono state risparmiate le ruote troppo scomode da raggiungere, quelle aderenti alle pareti in muratura che delimitano il borgo.

Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri di Città della Pieve e della polizia locale, allertati appena successo il fatto, intorno alle 22 di venerdì sera quando alcuni turisti, clienti dei ristoranti del paese, si sono trovati di fronte a quello scempio. Non un'auto sola presa di mira ma quaranta. Tra i si dice non confermati ufficialmente c'è che qualche immagine di quelle pescate dalle telecamere a circuito chiuso possa essere utile alle indagini per risalire ai colpevoli di questo assurdo atto vandalico. Il clima che si respira in paese è ancora oggi quello dell'incredulità e rabbia che generano a loro volte una sfilza di domande con la speranza che presto venga a galla la verità. A partire dall'identità e dal numero di persone coinvolte.

Il sospetto più forte è che non sia stata una sola mano a bucare tutti gli pneumatici delle auto trovate lungo il percorso anche per questioni di tempistica. Non sarebbero bastati pochi minuti per percorrere in lungo e in largo il paese col rischio di farsi beccare da qualcuno, per l'aggiunta con il fatto avvenuto poco dopo l'ora di cena, non oltre le 22, e quindi c'è la possibilità concreta che siano state più persone a causare un danno economico che in totale supera i diecimila euro e per cui i gommisti della zona hanno dovuto fare gli straordinari per rimettere su strade molte delle auto coinvolte. A conti fatti si sono salvate soltanto le macchine di chi ha un garage, un box auto, un cancello oltre il quale parcheggiarle oppure chi abita appena fuori dal centro abitato. Tutti gli altri sono stati colpiti da quella che pare una spedizione punitiva senza alcuna logica.

Gianni Agostinelli