7 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







LOTTA ALLO SPACCIO

Se nel pacco regalo ci sono decine di ovuli, la sorpresa anche a Pasqua passata è doppia. Perché gli ovuli sono ripieni di droga e sotto casa arrivano pure le unità cinofile della guardia di finanza, con i cani che impazziscono davanti a quello scatolo incartato. È andata davvero male, infatti, a un venticinquenne perugino che è stato sorpreso a rincasare nel suo appartamento con un pacco che ha subito mandato in fibrillazione l'olfatto dei cani antidroga, in giro per alcuni controlli. Così le fiamme gialle hanno arrestato il giovane, nella zona di Ponte d'Oddi, visto che in quella confezione è stato trovato più di mezzo chilo di hashish, suddiviso in cinquanta ovuli. A quel punto è scattata la perquisizione in casa, dove la guardia di finanza ha rinvenuto altri 260 grammi di hashish, 25 di marijuana e due bilancini di precisione. Un piccolo tesoretto di stupefacenti che, arrivato sulle strade, avrebbe potuto far fruttare anche diecimila euro allo spacciatore.

E nell'ambito dell'attività finalizzata a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti, i militari del Nucleo di polizia economico finanziaria, agli ordini del tenente colonnello Antonella Casazza, sempre nei giorni immediatamente precedenti alle festività pasquali, hanno arrestato anche un quarantenne originario dello Spoletino dopo un controllo al suo furgone, fermato nella zona di Ospedalicchio in direzione Spoleto. I finanzieri si sono subito accorti dell'atteggiamento sospetto del guidatore e, anche qui grazie all'aiuto delle unita cinofile della Compagnia di Perugia, hanno scovato un chilo e mezzo di hashish, ben nascosto all'interno del veicolo. Anche il quarantenne è stato arrestato, come il giovane di Ponte d'Oddi, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio. Entrambi sono stati condotti nel carcere di Capanne, a disposizione dell'autorita giudiziaria.

Con queste due operazioni, le fiamme gialle del Comando provinciale di Perugia, dirette dal colonnello Danilo Massimo Cardone, ha quindi tolto dal mercato e dalla strada quasi due chili e mezzo di droga, chiaramente destinati a consumatori locali. E come ribadito dal Comando provinciale, i servizi sono il risultato del potenziamento delle attivita di contrasto al traffico e allo spaccio di stupefacenti che la guardia di finanza sta perseguendo negli ultimi tempi, attraverso il costante monitoraggio delle zone cittadine piu sensibili ai fenomeni illegali. Un'attività di controllo effettuata con determinazione, anche dalle altre forze dell'ordine, per togliere sempre più droga dal mercato.

E. Prio.