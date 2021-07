Domenica 11 Luglio 2021, 05:02

Otto fra realtà imprenditoriali e associative che sono scese in campo nell'ambito del progetto comunale Futuro nel Verde rilanciano il proprio impegno per la cura del verde pubblico. In particolare per quello delle tante rotatorie e dei chilometri di fasce stradali del territorio comunale. Sono numerose le zone verdi che, un po' come accade nei parchi, sono state affidate a terzi. Nel caso delle rotatorie e fasce stradali tramite contratti di sponsorizzazione. Per nove di queste aree già precedentemente affidate, è stato chiesto un rinnovo della convenzione. Il Comune, come indicato nella determinazione dirigenziale 1409 dell'area Governo del territorio, ha detto si alla proroga per tre anni. Nel dettaglio sono la ditta Amantini recinzioni per la rotatoria di via Annibale Vecchi e quella di via Eugubina, la Palmerini Autoricambi per la fascia stradale (codice F54) di via Gustavo Benucci, la Gesenu per la rotatoria Papa Giovanni Paolo II, l'associazione Circolo Arci Sant'Egidio per la rotatoria di strada Traversa a Sant'Egidio, la ditta Mac per la rotatoria Pietro Nenni, l'associazione Pro Ponte Etrusca Onlus per la rotatoria Fernando Pascoletti, il gruppo Bartolini per la rotatoria Atleti Azzurri d'Italia e la ditta Cancellotti per la rotatoria Delfo Cancellotti. Nell'atto con cui viene sbloccato l'iter, il Comune evidenzia che «la proroga dei contratti, per anni tre, assicura una continuità di gestione garantendo il mantenimento degli standard qualitativi di manutenzione».