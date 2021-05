6 Maggio 2021

LA SFIDA

Otto realtà associative, con l'aiuto di un gruppo di studenti Erasmus, domenica si rimboccheranno le maniche per fare più bello il cuore della città. Coinvolgerà infatti un po' tutte le zone del centro l'evento Pulizie di primavera, organizzato dal tavolo delle associazioni dell'acropoli.

Una vera e propria operazione di pulizia e decoro urbano che scatterà a partire dalle 9 (e andrà avanti fin verso l'ora di pranzo). L'obiettivo è semplice: «Contribuire a un maggior decoro della città. L'obiettivo non è solo rendere la città più pulita, ma anche contrastare il degrado che lentamente si impossessa di quei luoghi che smettono di essere curati. Con la partecipazione di tutti infatti, si può migliorare la situazione della città, dando un forte segnale positivo alla comunità». Come? Eliminando erbacce, ritinteggiando serrande e muri vandalizzati, sistemando aiuole. Un modo concreto «per rendere la città accogliente, pulita e sicura», spiega Maria Antonietta Taticchi del Tavolo delle associazioni e presidente dell'Associazione Priori che ha aderito con l'associazione Rione di porta Eburnea, Borgo Bello, Vivi il Borgo, Borgo sant'Antonio, Fiorivano le Viole, Sopramuro, Pulchra Perusia. L'associazione Priori è capofila dell'iniziativa, che nell'asse di via dei Priori in passato ha già dato risultati importanti in fatto di decoro e socialità. «Quest'anno l'evento è esteso a tutto il centro, merito delle associazioni e dei cittadini che hanno accettato di unirsi». I cittadini volontari si dedicheranno un po' a tutto. Oltre a erbacce e scritte dei vandali imbrattatori, saranno anche rimosse da pali della luce, cartelli stradali, tubi, sportelli di gas e luce di tutte le etichette adesive. Verrà anche raccolta l'immondizia che sarà trovata in giro. L'evento è patrocinato dal Comune e grazie alla collaborazione di Gesenu, verrà distribuito ai partecipanti il materiale necessario alla pulizia.

Già definiti i punti su cui sarà fatta particolare attenzione. Piazza Matteotti, piazzetta santo Stefano - via dei Priori, parco della Cupa, piazza Mariotti, terrazza di via del Cortone, area apiario in viale Sant'Antonio, via Cartolari, corso Garibaldi. «Oltre al materiale fornito dalla Gesenu, i partecipanti sono invitati a munirsi di mascherina e degli appositi dispositivi di protezione individuale, oltre a raschietto, solvente e stracci. In genere poi le associazioni si occupano di acquistare le vernici per riverniciare le serrande».

Riccardo Gasperini