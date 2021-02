DAL PALAZZO

Osservatorio rifiuti, consulta dello sport e consulta degli animali. Giornata di nomine ieri in consiglio comunale. Partendo dal fronte rifiuti, sono stati nominati per la maggioranza il consigliere Gino Puletti (17 voti), per l'opposizione Giuliano Giubilei (10 voti). È risultata nulla 1 scheda (di maggioranza).

ANIMALI

Il Consiglio ha poi nominato il consigliere Riccardo Mencaglia rappresentante (per la maggioranza) in seno alla consulta comunale dei diritti per gli animali (già votata per l'opposizione Cristina Morbello), in sostituzione del dimissionario consigliere Luca Valigi, già presente nell'organismo in qualità di presidente dello stesso.

SPORT

Infine votazioni per quanto riguarda la commissione comunale dello sport, che vede eletti per la maggioranza Daniela Casaccia (8 voti) e Nicola Volpi (9 voti), per l'opposizione Erika Borghesi (10 voti). La consulta, che è presieduta dall'assessore Clara Pastorelli che ha la delega allo sport, si occupa tra le altre cose di contribuire alla programmazione di iniziative per la promozione della pratica sportiva in tutti i suoi livelli e di elaborazione dei criteri per l'utilizzazione degli impianti e dei servizi sportivi e ricreativi.

