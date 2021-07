Giovedì 22 Luglio 2021, 05:02

OSPEDALE

Un progetto per una riqualificazione strutturale e funzionale della sala d'attesa del Day Hospital di Oncologia medica dell'ospedale Santa Maria della Misericordia. A rendere possibile la nuova grande opera di restyling è Avanti Tutta, la onlus fondata da Leonardo Cenci che continua, grazie all'impegno della famiglia e di tanti volontari, l'impegno in favore di ospedale e pazienti. L'intervento è stato pensato proprio per consentire un migliore utilizzo degli spazi e dunque per migliorare la qualità del tempo di permanenza dei pazienti oncologici. NUOVO VOLTO Il progetto che cambierà volto alla sala d'attesa, presentato ieri «si fonda sulla volontà di migliorare lo spazio dove ospitare i pazienti di Oncologia, attraverso l'utilizzo di elementi che permettono di rendere più accogliente la sala d'attesa». Nel dettaglio, è previsto come punto di partenza un numero maggiore di posti a sedere grazie alla chiusura di spazi esterni che non venivano utilizzati fino ad oggi. Poi è prevista una serie di interventi «che diano il senso di maggior comfort e accoglienza, dalle luci al tipo di poltrone, che diano la possibilità di comunicazione tra pazienti ma anche di isolarsi dal contesto, materiali e prodotti selezionati, colori accoglienti, pavimentazione che crei aree di maggior comfort, arredi che offrano prese usb per ricaricare smartphone e tablet, sanificazione dell'area, televisori, aumento della superficie vetrata e possibilità di sottofondo musicale».

GRANDE IMPEGNO

«Siamo davvero entusiasti di poter dare il nostro contributo, al fine di rendere migliore la permanenza in quegli spazi dei pazienti, in un'ottica che riguarda un maggiore comfort e qualità sia per i pazienti che per gli operatori», ha spiegato Federico Cenci illustrando il compito di Avanti Tutta. Cioè aiutare «a rendere migliore l'assistenza». La onlus punta a «dare risposte concrete, rese ancor più necessarie dopo una lunga fase di pandemia ed emergenza sanitaria. Per gli interventi in ospedale voglio ringraziare anche il team di progettisti che è intervenuto e che ha dato forma al nostro sogno».

I RINGRAZIAMENTI

Ad Avanti Tutta, in particolare Federico e Sergio Cenci, sono andati i ringraziamenti del sindaco Andrea Romizi. «L'intervento previsto non serve solo a rendere più bella e funzionale la sala d'attesa, ma sarà senz'altro utile perché i malati stessi e le loro famiglie. Un'altra significativa azione in memoria di Leo». Anche Marcello Giannico, dg dell'azienda ospedaliera, ha ringraziato Avanti Tutta. «Accogliamo con gratitudine la proposta e con il supporto dei nostri tecnici cercheremo di realizzare quanto prima il progetto. L'umanizzazione delle cure e una adeguata accoglienza dei pazienti sono punti molto importanti».

Riccardo Gasperini