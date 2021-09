Giovedì 23 Settembre 2021, 05:03

SANITÀ

All'ospedale Santa Maria della Misericordia fa ancora un passo avanti il riassetto dell'organizzazione e dei posti letto come al periodo precedente la pandemia, che comportato ovunque un riassetto importante in tutte le strutture.

L'operazione rientra nel piano strategico definito dalla direzione dell'Azienda ospedaliera per la riorganizzazione dei servizi e delle strutture ospedaliere.

L'ultima novità riguarda l'area della chirurgia, e porterà a un abbattimento delle liste d'attesa per gli interventi chirurgici, così come all'incremento delle sedute operatorie (30 in più rispetto a settembre 2019) e all'aumento anche di 40 posti letto.

POSTI LETTO

In particolare, tra posti letto per degenza ordinaria e quelli riservati agli interventi chirurgici programmati, ha fatto sapere l'Azienda ospedaliera, Chirurgia generale e Urologia sono stati riaperti con 24 posti letto ciascuno. Inoltre Medicina interna vascolare d'urgenza - Stroke unit è tornata al secondo piano, all'ex Covid 1, con 18 posti letto. Al sesto piano invece la Chirurgia vascolare ha riaperto con 16 posti e la Vascolare con 22 posti, riservandone quattro all'Ortopedia. In totale, sono 40 i posti letto riaperti riservati ai pazienti sottoposti a intervento chirurgico programmato.

TEMPI DI ATTESA

La direzione dell'Azienda ospedaliera ha inoltre definito una programmazione delle sedute operatorie di quattro mesi, che permetterà di redistribuirle a fronte di una verifica dei tempi delle liste d' attesa dei pazienti e della classe di priorità. Un criterio, evidenzia l'ospedale, che è stato preventivamente condiviso da tutti i direttori di struttura complessa e dagli anestesisti del Santa Maria della Misericordia.

«L'intento-spiegano dal Santa Maria della Misericordia- è quello di migliorare il percorso chirurgico del paziente, abbattere le liste d'attesa, come stabilito dalla Regione e in condivisione con l'Università degli Studi di Perugia e, nella seconda fase del piano organizzativo, razionalizzare l'utilizzo dei blocchi operatori».

IL MONITORAGGIO

L'entrata in vigore del nuovo assetto sarà oggetto di un monitoraggio per valutare eventuali cambiamenti da mettere in atto. L'ha spiegato il direttore generale dell'Azienda ospedaliera Marcello Giannico, annunciando le novità del piano di riorganizzazione. «Verificheremo in questi quattro mesi l'andamento della programmazione ha sottolineato il direttore generale - rettificandola a seconda del rispetto o meno degli indicatori di performance clinica stabiliti, con lo scopo di ottimizzare sistematicamente l'uso delle sale operatorie e dei posti letto».

Riccardo Gasperini

