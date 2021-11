Martedì 2 Novembre 2021, 05:02

Autunno di incarichi e di staffette all'Azienda ospedaliera. Al Santa Maria della Misericordia da ieri ci sono due nuovi direttori di struttura complessa. Due professionisti che avranno un incarico di nove mesi in attesa del concorso per la scelta dei titolari. Si chiamano facenti funzioni, per dirla in burocratese.

La staffetta riguarda due cliniche universitarie che nei giorni scorsi hanno salutato l'uscita di chi ha gestito per anni i reparti. In particolare la struttura complessa a direzione universitaria di Ostetrica e Ginecologica e la struttura complessa a direzione universitaria di Ematologia e Trapianto midollo osseo.

Nel primo caso il prof che ha raggiunto l'età della pensione è Giancarlo Di Rienzo. Al suo posto è stato incaricato, a partire da ieri, il professor Sandro Gerli.

Sul fronte della Clinica di Ematologia e Trapianto di midollo osseo, lascia il Santa Maria della Misericordia il professor Brunangelo Falini e la direzione della struttura complessa è stata assunta (sempre a partire da ieri), dalla professoressa Cristina Mecucci.

Rispetto alla direzione della struttura Complessa a direzione universitaria Ematologia e Trapianto di midollo osseo, l'Azienda aveva invitato a presentare istanza per avere la direzione temporanea del reparto i quattro dirigenti universitari della Struttura, in possesso dei requisiti richiesti per il dopo Falini. Cioè i professori Paolo Sportoletti, Cristina Mecucci, Maria Paola Martelli e Roberta La Starza. La scelta è caduta su Cristina Mecucci e il 22 ottobre il dg Marcello Giannico ha comunicato al rettore, Maurizio Oliviero, in base protocollo di Intesa tra Università e Azienda ospedaliera, il nome della professoressa Mecucci che è stata l'unica a presentare la domanda per subentrare nella direzione della Struttura Complessa.

Situazione, in parte, diversa per la direzione della Struttura Complessa a direzione universitaria della Clinica Ostetrica e Ginecologica e in considerazione della complessità gestionale dove l'azienda ha invitato l'unico professionista con le caratteristiche per sostituire Di Rienzo, cioè il professor Sandro Gerli a cui poi è stato assegnato l'incarico per nove mesi.

Il valzer degli incarichi è passato anche per l'assegnazione della direzione dell'Unità Spinale unipolare al dottor Sauro Biscotto. Che era già direttore facente funzioni della struttura e dopo la messa a concorso del posto è diventato titolare. Non si è presentata, a leggere la relazione sintetica della commissione di valutazione, un'altra concorrente che è stata esclusa dalla selezione.

A proposito di incarichi di direzione, confermato per altri cinque anni alla guida della struttura complessa Fisica Sanitaria il dottor Roberto Tarducci che aveva ottenuto il primo incarico quinquennale il 27 ottobre del 2016.

Luca Benedetti

