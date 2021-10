Giovedì 28 Ottobre 2021, 05:01

SANITÀ

TODI All'insegna dello slogan Per l'ospedale servono soluzioni, non risoluzioni Todi civica e Marsciano democratica, due movimenti politici di opposizione, uno di Todi e uno di Marsciano, dicono la loro sull'ospedale di Pantalla mentre in argomento si dibatte ai massimi livelli regionali. «Per riportare l'ospedale comprensoriale della Media Valle del Tevere alle funzioni pre-Covid dicono infatti - servono soluzioni e non risoluzioni». Temono che nell' abusato gioco delle parti in politica, a rimetterci siano sempre e solo i cittadini che lontani dalle stanze dei bottoni, vivono quotidianamente sulla loro pelle i disagi della mancanza di una struttura che, dopo essere stata convertita in ospedale Covid, stenta a riprendere le sue iniziali funzioni. «Parole tante, fatti pochi commentano - mentre noi pensiamo che un tema come la salute e il ripristino delle fondamentali funzioni di un ospedale, non possa diventare terreno di scontro, né che si possa affrontare a colpi di documenti politici e slogan, bensì con atti pragmatici, rapidi, concreti e visibili. Pertanto non servono risoluzioni, ma atti amministrativi». Poi la stoccata in attacco: «Alla luce della attuale situazione sanitaria generale, non comprendiamo perché si attenda tanto tempo per ripristinare a Pantalla la chirurgia H24, un servizio essenziale anche per il pronto soccorso». «Ma prima suggeriscono - serve riportare a Pantalla il personale sanitario, le attrezzature e le strumentazioni, dirottati in altre realtà, ridefinire percorsi e programmi in tempi certi, indicando date e termini della riapertura dei reparti. Questo si deve fare oggi e su questo si deve impegnare chi governa. Gli impegni sul potenziamento del nosocomio non possono essere mescolati con le necessità da affrontare in maniera prioritaria. Invitiamo pertanto le forze di maggioranza a ripensare il documento presentato, distinguendo ciò che può e deve essere fatto oggi, dalle ipotesi di lavoro futuro».

Luigi Foglietti