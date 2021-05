31 Maggio 2021

IL DOCUMENTO

TODI Una data molto significativa quella scelta dagli otto sindaci dei comuni della Media Valle del Tevere, per celebrare i dieci anni dell'ospedale di Pantalla. Infatti mercoledì 2 giugno, festa della Repubblica, alle 17 i sindaci hanno diramato inviti per questa cerimonia, con la partecipazione della presidente della Regione Donatella Tesei. I più critici con l'attuale situazione di incertezza sulla riconversione del nosocomio da Covid 19 a ospedale comprensoriale con tutti i precedenti servizi, dicono che non c'è nulla da festeggiare data la attuale situazione di incertezza, e visto che per loro attualmente il nosocomio è poco più di un poliambulatorio.

Al contrario, tutti, sono molto d'accordo sulla seconda parte dei festeggiamenti quelli dedicati ad onorare il lavoro straordinario ed instancabile del personale sanitario che ha operato nella contingenza pandemica. In attesa della festa, comunque, prudentemente cinque sindaci della Media Valle del Tevere su otto, Marsilio Marinelli di San Venanzo, Gianluca Coata di Fratta Todina, Daniela Brugnossi di Monte Castello di Vibio, Francesco Federici di Massa Martana e Francesca Mele di Marsciano hanno sottoscritto ed inviato alla Tesei un documento con la richiesta della rapida riattivazione dei servizi dell'ospedale.

Nella lettera ricordano che il termine della riconversione temporanea del nosocomio in struttura Covid 19 è scaduto il 21 maggio scorso, così come previsto dall'ordinanza n.30 del 28 aprile e il direttore sanitario della Asl Umbria 1, nonché commissario per la gestione dell'emergenza Covid-19 in Umbria, nella riunione tenuta con loro il 18 maggio, aveva comunicato un cronoprogramma per la riattivazione dei servizi del nosocomio. E sulla base di questo cronoprogramma hanno chiesto che all'Ospedale di Pantalla vengano riattivati gli importanti servizi sanitari quali il pronto soccorso con accettazione per ricovero di urgenze chirurgiche; chirurgia generale h24, 7 giorni su 7; medicina generale con 24 posti letto; riabilitazione ortopedica; attività ambulatoriali di diabetologia, urologia, chirurgia otorinolaringoiatrica, reumatologia, pediatria, ginecologia, oncologia medica, ortopedia e traumatologia, diagnostica vascolare, gastroenterologia. Inoltre il mantenimento delle postazioni del 118 h24 nei distretti di Marsciano e Todi.

Luigi Foglietti