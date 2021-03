31 Marzo 2021

(Lettura 1 minuto)







OSPEDALE

Da ieri è online nei canali social dell'Azienda ospedaliera il nuovo progetto di comunicazione sociale #Neonatologiainforma. Fortemente da Stefania Troiani, direttrice della struttura complessa di Neonatologia e Terapia intensiva neonatale del Santa Maria della Misericordia, si rivolge ai neogenitori ai tempi della pandemia con lo scopo di fornire informazioni corrette e aggiornate su varie tematiche connesse all'allattamento materno e alla cura del neonato al fine di contrastare falsi miti e fake news. Verranno pubblicati dieci video (il primo già online) ogni ultimo martedì del mese, fino a dicembre. Sono coinvolte tutte le figure professionali che operano nella struttura, dai medici agli operatori socio-sanitari. Le notizie divulgate si basano sulle ultime evidenze scientifiche con suggerimenti per approfondire l'argomento trattato. «L'attuale pandemia spiega Troiani - ha comportato un aumento dello stato di ansia nella popolazione generale e nelle donne in gravidanza. L'obiettivo principale di tutta l'equipe è quello di rispondere in pillole ai molti quesiti che ci rivolgono i nostri pazienti. I temi dei video: il neonato ai tempi del Covid; allattamento in corso di Covid; bonding e allattamento; care a domicilio del neonato fisiologico; sostegno dell'allattamento al seno; prevenzione del Sids; banca del latte umano donato; importanza degli screening neonatali; segni di allarme nel neonato, diagnosi e trattamento emoangiomi infantili.