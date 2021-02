AVVICENDAMENTO

Avvicendamento del personale sanitario dell'ospedale da campo dell'esercito. Con i 19 professionisti sanitari termina il suo mandato anche il tenete colonnello Gaetano Luigi Nappi, sostituito dal tenente colonnello Antonio Maurizio Saponaro, medico cardiologo. Entrambi ieri sono stati ricevuti in Comune dal sindaco Andrea Romizi e dal presidente della commissione Cultura Michele Cesaro. Il sindaco ha espresso il riconoscimento e la gratitudine della città al personale militare, circa 60 tra medici, infermieri, farmacisti e tecnici. «Perugia ha sentito molto la loro vicinanza, ne ha apprezzato la professionalità in un momento particolarmente critico di questo anno di pandemia, e ha voluto ricambiare l'importante contributo dato da tutti loro alla nostra città e alla nostra regione. Si è creato un legame che continuerà nel tempo». Gratitudine è stata espressa anche dai militari. Nel corso dell'incontro è stato ricordato che il personale medico e tecnico dell'ospedale da campo è operativo in città da novembre. In questi mesi circa 170 malati di Covid sono state presi in carico nella struttura. Nel pomeriggio il direttore generale dell'Azienda ospedaliera Marcello Giannico ha consegnato una targa di riconoscenza per il prezioso supporto dato in questi mesi di emergenza all'ospedale perugino. Nappi ha parlato di «un'esperienza pregnante per la mia vita, dal punto di vista emotivo, umano e professionale che ha tracciato un percorso profondo e indimenticabile».

