Lunedì 27 Dicembre 2021, 05:01

L'INCONTRO

Nell'Aula Magna Larizza dell'Università, si è tenuta, nei giorni scorsi, l'assemblea, dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Perugia. Al colonnello Giuseppe Schienalunga, comandante Nas di Perugia, è andato il ringraziamento per la costante attività nella tutela della salute dei cittadini, con la medaglia dell'Ordine. Premio speciale per i 75 anni di iscrizione all'Ordine (76 di laurea) a Maria Antonietta Costantini, nata il 6 dicembre 1921, iscritta alla facoltà di Medicina e Chirurgia nel 39 e laureata nel 45. Sono stati consegnati otto premi per le migliori tesi di laurea, in memoria di medici scomparsi, ad altrettanti neo iscritti: Francesca Fedeli, Claudia Gasperini, Gaia Ferraguzzi, Gaia Baccarini, Marcello Casuso Alvarez, Maddalena Coniglio, Iside Morabito, Fabrizio Tedone. Medaglia dell'Ordine come riconoscimento alla carriera è poi andata ai medici laureati nel 1971, per i cinquant'anni dalla laurea, mentre sono stati ricordati, tutti i medici scomparsi, alcuni dei quali nella lotta contro la pandemia. Infine, momento particolarmente significativo e suggestivo, tutti in piedi a pronunciare il Giuramento di Ippocrate, letto dalla presidente Verena De Angelis, la quale, nella relazione di fine anno, dopo aver ringraziato il presidente uscente Graziano Conti, ha sottolineato l'importanza del rispetto del codice deontologico e dell'etica professionale, consegnando ad uno ad uno dei giovani laureati, copia del codice, distintivo dell'ordine e pergamena del Giuramento.