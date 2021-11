Domenica 28 Novembre 2021, 05:02

VERSO LE FESTE

Il centro storico è pronto ad accendersi per il Natale. È ufficialmente iniziato il countdown per il via agli eventi nell'acropoli. Igloo, luminarie, alberi luminosi, almeno due, mercatini delle strenne e micro eventi diffusi. Da sabato, infatti, l'acropoli e i suoi borghi si vestiranno a festa per ricreare la magica atmosfera delle feste natalizie con in prima linea le associazioni de commercianti e il consorzio Perugia in centro, che raduna Confcommercio, Confesercenti, Cna e Confartigianato e che coinvolge centinaia di attività nell'acropoli. Un tanto atteso ritorno alla normalità dopo la pausa dell'anno scorso, a causa dell'emergenza sanitaria.

MERCATINI

Doppio appuntamento per i tradizionali mercatini. Già da ieri sono iniziati i primi allestimenti di una parte dei mercatini di Natale che animeranno corso Vannucci fino al 9 gennaio, con prodotti di artigianato locale e internazionale, decorazioni per la casa e addobbi, giocattoli e prodotti tipici. Ma il mercatino delle strenne torna anche nella Rocca Paolina, limitato nelle sale del Cerp, il centro espositivo che si trova nella Fortezza del 1500.

Qui, fino al 26 dicembre, ci saranno gli stand dedicati alla gastronomia, oggettistica e artigianato creativo. Un percorso tra le curiosità di vario genere in uno dei luoghi più suggestivi della città vecchia.

GLI IGLOO

Dopo un anno di pausa, in centro tornano anche gli igloo che saranno quattro così dislocati: piazza Italia, piazza della Repubblica, corso Vannucci e piazza Matteotti. Se nel 2019 gli igloo trasparenti erano utilizzati come i dehors esterni di bar e ristoranti, per il Natale 2021 svolgeranno il ruolo di luoghi, riscaldati e illuminati, dove svolgere eventi di vario tipo. Bocche cucite sul calendario degli eventi che sarà comunque presentato durante una conferenza stampa mercoledì. Per ora l'idea potrebbe essere quella di più appuntamenti dedicati ai bambini in piazza Matteotti con giochi e attività ludiche, igloo dedicati a dolci e prelibatezze in corso Vannucci, un altro ospiterà cibo e musica e, infine, in piazza Italia ci sarà spazio anche per un'area dedicata alle energie rinnovabili e alla rivoluzione green. Niente da fare, invece, per la pista di ghiaccio che tra dehor di bar e ristoranti, cantieri, e igloo non è riuscita a ritagliarsi uno spazi dove essere allestita.

LE LUMINARIE

E poi ci sono le luminarie e le loro accensioni, forse tra gli eventi più attesi del periodo di Natale. Montate le decorazioni luminose nel Borgo Bello e nelle vie dei Priori, Baglioni, Mazzini e Fani, ora si attendono quelle che illumineranno la centralissima corso Vannucci. A farlo saranno le luminarie già utilizzate nel 2012, una scelta semplice e di impatto monocolore e dai colori freddi. E infine l'albero di Natale, alto circa 17 metri e posizionato nella piazza simbolo della città: piazza IV Novembre, all'ombra della Fontana Maggiore. Mentre con l'albero che sarà proiettato da Porta Sole sui tetti di corso Garibaldi si parte l'8 dicembre alle 17,30.

Cristiana Mapelli