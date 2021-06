LA STORIA

Costretti a tornare a casa in taxi. «Perché l'orario del minimetrò era sbagliato». Almeno quello che c'è scritto su internet e quello comparso sui pannelli del minimetrò, alla fermata del Pincetto.

Il racconto arriva direttamente da alcuni perugini che nella serata di sabato si sono trovati in difficoltà dopo aver fatto conto proprio sul fatto che l'ultima corsa del minimetrò fosse prevista per le 21.05.

«E invece, una volta arrivati sul posto, abbiamo trovato tutto chiuso e visto che l'ultima corsa era indicata alle 20.45» racconta Giovanni, costretto a chiamare un taxi per riportare a casa moglie e bambini. «Un disagio di poco conto - racconta ancora - dal momento che tutto sommato è stato sufficiente chiamare il taxi per tornare a Pian di Massiano a riprendere la macchina. Di certo però è singolare il fatto che, su internet, era indicato come l'ultima corsa fosse prevista per le 21.05 e di come invece una volta arrivati alla fermata del Pincetto abbiamo trovato i cancelli chiusi dal momento che l'ultima corsa era passata da parecchio».

E non finisce qui, dal momento che Giovanni e la sua famiglia non sono stati gli unici a rimanere sorpresi. «Dietro di noi altre persone lamentavano la stessa cosa - racconta -. E cioè di aver controllato gli orari online ma che poi, alla prova dei fatti, non corrispondevano».

