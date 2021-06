LA RISPOSTA

La denuncia di Giovanni, costretto a chiamare un taxi per tornare dal Pincetto a Pian di Massiano con moglie e due bambini piccoli per quello che sostiene essere stato un errore tra quanto indicato online sugli orari del minimentrò e quanto trovato alla fermata del centro storico, fa esprimere alla Minimetrò Spa «sincero rammarico per l'inconveniente occorso sabato 12 giugno, ma dobbiamo anche precisare che nulla è imputabile» alla società stessa.

Giovanni ha raccontato come altre persone abbiano dovuto prendere il taxi per lo stesso motivo. «L'orario di apertura al pubblico del sistema di trasporto è indicato sul sito internet del minimetrò, alla sezione orari, come di seguito: dal lunedì al sabato dalle ore 7,00 alle ore 21,05 (ultima corsa) e domenica e festivi dalle ore 9 alle ore 20,45 (ultima corsa) - ricorda la Minimetrò in una nota -. L'orario di esercizio è riportato inoltre sui pannelli luminosi all'ingresso di ogni stazione e, dai riscontri effettuati, anche sabato 12 giugno il messaggio era corretto. Infine, abbiamo verificato, tramite il sistema di controllo accessi, che sono state effettuate convalide in ingresso, lo stesso sabato 12 giugno, dopo le 20,45 sia sulla stazione di Pincetto che in altre stazioni»..



Mercoledì 16 Giugno 2021, 05:01