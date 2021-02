TRASPORTI

Dalla seconda commissione consiliare permanente la spinta alla revisione degli orari Fcu «in accoglimento delle necessità dei cittadini», spiega il presidente Valerio Mancini (Lega). Nell'arco di tre settimane, partendo dalle esigenze degli utenti, cui ha dato voce Carlo Reali, numero uno de Il Mosaico, verranno elaborate proposte da condividere con l'assessore regionale Enrico Melasecche ed in seguito da portare all'attenzione di Rfi.

Un percorso non facile nell'ultimo passaggio, visto che Rete Ferroviaria Italiana, come sottolineato dal direttore di BusItalia, Velio Del Bolgia, si è sempre mostrata sorda alle istanze provenienti dalla clientela. Chiusura confermata da Melasecche anche per quanto riguarda la ricontrattazione degli impegni di spesa. «Ci domandiamo quale sia la logica di un gestore di servizio che perde cinquemila passeggeri al giorno senza interrogarsi sulle motivazioni e senza predisporre adeguate soluzioni», incalza Mancini. Dai 6500 al giorno nei primi anni Duemila ai 1200-1300 attuali. Un crollo figlio di molti padri. Della chiusura disposta a settembre 2017, delle rotture di carico, dei tempi di percorrenza che hanno progressivamente vuotato le carrozze. Troppe le quasi due ore da Città di Castello a Perugia Sant'Anna. Abbastanza per isolare l'Alta Valle del Tevere, da sempre serbatoio strategico della mobilità pubblica su ferro. E oggi, ha sottolineato Luciano Bacchetta, come presidente della Provincia e sindaco di Città di Castello, la situazione è sfociata in un vero «problema sociale». Preoccupazione condivisa dal consigliere regionale Pd, Michele Bettarelli.

