VITA DI QUARTIERECon le difficoltà legate al Covid, tornano anche le iniziative di solidarietà nei borghi cittadini. Già in passato, infatti, le associazioni di quartiere si sono messe in prima linea per aiutare i cittadini con difficoltà economiche a causa del Covid e che hanno difficoltà ad acquistare cibo da mettere in tavola oppure medicinali. Piccoli gesti che si sono sparse a macchia d'olio su tutto il territorio, dal centro storico alla lontana periferia.NEL BORGO BELLOA partire dal Borgo Bello che, come annunciato su queste colonne da Luana Cenciaioli, presidente dell'associazione di quartiere, ha deciso di tornare ad organizzarsi per aiutare chi in questo momento si trova a dover affrontare le conseguenze della rave situazione sanitaria che si porta dietro sempre più difficoltà economiche per le fasce più deboli della comunità.Per questo, l'associazione Borgo Bello, che raduna residenti e commercianti del quartiere, ha riattivato la spesa sospesa che tante persone ha aiutato nel periodo di lockdown di marzo.COME FUNZIONAUn meccanismo facile, quello adottato dall'associazione di quartiere, già rodato: per aiutare chi ne ha bisogno basterà recarsi in uno dei supermercati del quartiere (Umbrò in via Sant'Ercolano 4, Pam local in via Marconi 16, la Bottega dei sapori e valori in corso Cavour 138) o nella farmacia della via (la parafarmacia di via Marconi,2) e scegliere di lasciare il proprio contributo in denaro che diventerà un buono acquisto. L'associazione del Borgo Bello, poi, si farà carico di distribuirli a chi ne ha bisogno. Per chiedere aiuto, si può contattare dal lunedì al giovedì dalle 15 alle 18.30 al numero 351 8104575.ALTRE INIZIATIVEUna iniziativa in piccolo, quella messa in atto dalle associazioni cittadine, che si affianca ad altre più grandi, come quella che ha coinvolto anche il Comune. Come SpesaSospesa.org il progetto di solidarietà circolare, grazie alla piattaforma digitale Regusto, che consente l'acquisto, la vendita e la donazione di beni di prima necessità, garantendo massima tracciabilità e trasparenza dei flussi grazie alla tecnologia blockchain.Le imprese del settore agro-alimentare, le catene di distribuzione e i produttori locali possono donare o vendere i propri prodotti a prezzi scontati.Le donazioni in denaro sono consegnate ai Comuni o alle associazioni presenti sul territorio e vengono utilizzate per comprare i beni di prima necessità dalle imprese aderenti. Sarà poi il network di associazioni no-profit accreditate sul territorio a distribuirli alle persone con difficoltà economiche.Cristiana Mapelli